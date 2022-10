Video/ Virtus Verona Mantova (1-1) gol e highlights: Danti la riprende!

VIDEO VIRTUS VERONA MANTOVA (1-1): LA PARTITA

Termina 1-1 il match dello stadio Gavagnin-Nocini di Verona, valido per la settima giornata di Serie C, Girone A, dove il Mantova gioca bene per oltre un tempo, ma non riesce a conquistare i tre punti. Prima frazione di gioco a ritmi altissimi, con occasioni da una parte e dall’altra. Sibi e Chiorra protagonisti assoluti, autori di veri e propri miracoli sui tentativi offensivi delle due bocche di fuoco. Al 40esimo, però, arriva l’episodio che sblocca il risultato: Guccione al 40esimo entra in area, prova a saltare Sibi e l’estremo difensore lo stende, sbagliando totalmente il tempo dell’uscita. Per l’arbitro non ci sono dubbi ed il penalty viene prontamente assegnato. Dal dischetto il solito Guccione è impeccabile, e trasforma il rigore.

Al 43esimo Ghilardi commette un’ingenuità, e lascia la formazione lombarda in 10 uomini, costringendo gli ospiti a giocare un secondo tempo con atteggiamento fortemente difensivo. Nella ripresa i padroni di casa aumentano i giri del motore e spingono per trovare il pareggio, ed all’80esimo il muro mantovano crolla: Danti lascia scendere un campanile e con un meraviglioso destro ad incrociare non lascia scampo a Chiorra, insaccando l’1-1. Nel finale la Virtus Verona cerca addirittura il gol della vittoria, forte dell’uomo in più, ma il match finisce in parità.

VIDEO VIRTUS VERONA MANTOVA (1-1): IL TABELLINO

Virtus Verona (3-4-2-1): Sibi 6,5; Daffara 6 (1’ st Casarotto 6,5), Cella 6,5, Ruggero 6; Talarico 6, Lonardi 6, Halfredsson 6,5, Manfrin 6; Nalini 6 (41’ st Turra sv), Danti 6,5; Gomez 6 (15’ st Sinani 6). A disposizione: Siaulys, Freddi, Mazzolo, Begheldo, Santi, Faedo, Olivieri, Cellai, Vesentini, Priore, Munaretti. All: Luigi Fresco 6.

Mantova (4-3-3): Chiorra 6,5; Silvestro 6,5, Ingegneri 6, Ghilardi 6, Ceresoli 6; Gerbaudo 6,5 (36’ st Messori sv), De Francesco 6, Pierobon 6; Guccione 6,5, Mensah 6,5 (25’ st Yeboah 6), Paudice 6 (1’ st Iotti 6). A disposizione: Tosi, Malaguti, Pinton, Procaccio, Ejjaki, Cozzari, Fontana. All: Nicola Corrent 6.

Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo 6.

Reti: 40’ pt Guccione (rig.); 35’ st Danti.

Note: ammoniti: Ghilardi; Daffara; Ruggero; Danti; Gerbaudo; Mensah; Guccione – espulso: 44’ pt Ghilardi (doppia ammonizione) – angoli: 4-5 – recupero: 1’ e 4’.

