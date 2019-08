Video/ Virtus Verona Padova (1-3): highlights e gol, colpo patavino (Serie C)

Inizia bene il nuovo campionato di Serie C il Padova che fa risultato pieno in casa della Virtus Verona allo stadio Gavagnin-Nocini: scopriamo nel video di Virtus Verona Padova 1-3 tutte le emozioni della partita. Sfida comunque combattuta, con la Virtus che va vicina al gol al 17′ col portiere biancoscudato, Minelli, che si oppone in sequenza alle conclusioni di Dani e Pellacani. Il Padova risponde al 20′ con un diagonale di Santini parato da Giacomel. Al 31′ gli ospiti riescono a trovare il lampo che sblocca il risultato: Baraye scende bene sulla destra e crossa per Castiglia, che di piatto piazza di precisione la sfera alle spalle di Giacomel. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VIRTUS VERONA PADOVA (1-3): GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO VIRTUS VERONA PADOVA: IL SECONDO TEMPO

Il Padova prova a sfruttare esperienza e qualità per gestire il vantaggio e in apertura di secondo tempo i cambi da una parte e dall’altra non aiutano la Virtus Verona a trovare il ritmo giusto per cercare il pareggio. Al 19′ però i padroni di casa ottengono un calcio di rigore: Pelagatti stende Sirignano in area, Minelli respinge la trasformazione di Lupoli ma sulla ribattuta Odogwu realizza l’1-1. Il Padova però 5′ dopo può usufruire a sua volta di un penalty per l’atterramento in area di Germano. Santini dal dischetto spiazza Giacomel e riporta avanti i biancoscudati. Brivido per il Padova con un retropassaggio di Lovato che innesca Odogwu, ma Minelli in uscita salva tutto. Subito dopo, al 43′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Soleri stacca di testa e chiude definitivamente la partita, col Padova che chiude il match sull’1-3.

