Video/ Virtus Verona Triestina (0-2) gol e highlights: decide la doppietta di Lescano (2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS VERONA TRIESTINA: SINTESI

La Triestina vince in casa della Virtus Verona e si avvicina alla testa della classifica. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Vallocchia ci prova con il sinistro, palla fuori di poco. Lescano calcia da ottima posizione, Sibi lo chiude. Lescano ci prova dal limite, palla fuori di poco! Faedo ci va di testa, sfera che sbatte contro il palo! Toffanin calcia da fuori area, Matosevic compie un grande intervento e salva i suoi. Termina la prima frazione di gioco.

Lescano! La sblocca la Triestina! Redan pesca il centravanti in area che calcia con il destro e sigla. Correia calcia, respinge Sibi, arriva Lescano che viene anticipato da Cababianca! Lescano! Doppietta per il centravanti argentino che chiude il match! Inserimento dalla destra di Redan, cross per Lescano che non sbaglia. Termina il match, vince la Triestina.

IL TABELLINO DI VIRTUS VERONA TRIESTINA

VIRTUS VERONA: Sibi S. (Portiere), Cabianca E., Faedo C., Ruggero M. (dal 44′ st Begheldo G.), Mazzolo F., Metlika A. (dal 43′ st Mehic D.), Toffanin F. (dal 26′ st Menato A.), Zarpellon L., Danti D. (dal 25′ st Demirovic E.), Casarotto M., Nalini A. (dal 41′ st Vesentini F.). A disposizione: Ambrosi G., Lodovici R., Ntube M., Voltan M. (Portiere), Zecchin A. (Portiere), Zigoni G.

TRIESTINA: Matosevic K. (Portiere), Germano U. (dal 18′ st Ciofani M.), Moretti L., Malomo A., Anzolin M., Vallocchia A., Correia O., Celeghin E. (dal 16′ st Pierobon C.), D’Urso C. (dal 41′ st El Azrak R.), Lescano F. (dal 38′ st Adorante A.), Redan D.. A disposizione: Agostino G. (Portiere), Diakite M. (Portiere), Finotto M., Fofana L., Gunduz T., Kacinari A., Pavlev D., Rizzo N.

Reti: al 10′ st Lescano F. (Triestina) , al 34′ st Lescano F. (Triestina) .

Ammonizioni: al 28′ pt Celeghin E. (Triestina), al 35′ st Lescano F. (Triestina).

