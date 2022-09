Video/ Vis Pesaro Fiorenzuola (1-0) gol ed highlights: Fedato per il +3! (Serie C)

VIDEO VIS PESARO FIORENZUOLA (1-0): PRIMA GIOIA MARCHIGIANA

Video Vis Pesaro Fiorenzuola che non regala emozioni particolari se non il rigore sbagliato da Cannavò dagli undici metri contro il portiere avversario. Rigore che arriva al minuto 22 e che termina in out senza nemmeno l’intervento del portiere. Un errore importante per l’ex giocatore della Primavera del Palermo e dell’Empoli, non è freddo sotto porta dagli undici metri sbaglia incredibilmente. Fiorenzuola che nel corso del primo tempo trova anche il gol del vantaggio con Mastroianni ma la rete del numero 9 ex viene annullata per posizione di fuorigioco. Si salvano quindi i padroni di casa che nei primi minuti della prima frazione di gioco avevano sfiorato il gol, prima con Cannavò su rigore ma anche con Gavazzi che è stato frenato dal palo. Primo tempo che finisce con il risultato di 0-0 e totale equilibrio in campo.

Diretta/ Taranto Catanzaro (risultato finale 0-3): due su due per Vivarini

Secondo tempo del video Vis Pesaro Fiorenzuola che regala l’emozione del gol a Fedato. Il giocatore ex Trapani, Foggia e Bari, tra le tante, ha sbloccato la gara nei primi minuti dei secondi 45 minuti di gioco. Una partita molto accesa con tanti contrasti durante i 90 minuti di gioco così recita il tabellino nella nota dei cartellini gialli con ben 8 sanzioni. Finisce anche in dieci uomini la squadra di casa con Ghazoini che si becca due volte il cartellino giallo ed è costretto a lasciare il campo anzitempo per doppia ammonizione e cartellino rosso. Fiorenzuola che nel secondo tempo ha provato a ribadire in rete le occasioni proposte dagli uomini offensivi ma nulla da fare perché arriva il triplice fischio che porta le due squadre negli spogliatoi con i padroni di casa che si godono i primi tre punti del loro campionato dopo il pari 0-0 dello scorso turno.

Diretta/ Viterbese Fidelis Andria (risultato finale 2-2): doppio D'Uffizi poi Paolini

VIDEO VIS PESARO FIORENZUOLA: IL TABELLINO

VIS PESARO (4-3-3): Farroni; Ghazoini, Gavazzi, Bakayoko, Zoia; Di Paola (Rossoni), Coppola, Aucelli; Eghavebra, Fedato (Gucci), Cannavò (Provazza). (Campani, Nicoli, Sosa, Borsoi, Astrologo, Venerandi, Marcandella, Cavalli, Garau, Cusumano). All.: Sassarini (squalificato. In panchina Franzese)

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Oneto (Sussi), Fiorini (Frison), Stronati (Currarino); Mamona (Gianj), Mastroianni, Sartore (Morello). (Sorzi, Yabre, Anelli, Coghetto, Arduini, Di Gesù, Areco, Monica). All.: Tabbiani

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari

Rete: 5′ st Fedato

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Girone C: Pescara, Catanzaro e Crotone in vetta!

Ammoniti: Fedato, Oddi, Gavazzi, Bakayoko, Ghazoini, Di Paola, Currarino

Espulso: Ghazoini

VIDEO VIS PESARO FIORENZUOLA: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA