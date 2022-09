Diretta Vis Pesaro Fiorenzuola/ Streaming video tv: rossoneri per il bis (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO FIORENZUOLA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Vis Pesaro Fiorenzuola, in diretta domenica 11 settembre alle ore 14.30 presso lo Stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone B di Serie C. Le due squadre hanno iniziato la stagione in maniera ottima e ora cercano continuità di risultati, pronte a stupire nella corsa verso la serie cadetta.

Reduce da una stagione tra alti e bassi, la Vis Pesaro nella prima giornata del torneo ha raccolto un pareggio per 0-0 sul campo della Recanatese. E’ andata ancora meglio al Fiorenzuola: i rossoneri si sono imposti per 1-0 sulla Fermana. La rete decisiva è stata siglata dal centrocampista Oneto.

DIRETTA VIS PESARO FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Vis Pesaro Fiorenzuola, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Vis Pesaro Fiorenzuola esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO FIORENZUOLA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Fiorenzuola, al via tra pochissimi minuti. Qualche dubbio per il tecnico dei padroni di casa, intenzionato a riproporre il 4-3-3: Farroni, Ghazoini, Gavazzi, Bakayoko, Zoia, Coppola, Marcandella, Astrologo, Egharevba, Fedato, Cannavo. Stesso modulo anche per la compagine ospite: Battaiola, Danovaro, Frison, Potop, Oddi, Oneto, Fiorini, Stronati, Sartore, Mastroianni, Giani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vis Pesaro Fiorenzuola sorridono ai padroni di casa. Prendiamo spunto dalle quotazioni offerte dagli analisti di Eurobet: l’1 è quotato 2,25, il pareggio è dato a 3,10, mentre il 2 è quotato 3,10. Si prevede anche in questo caso una partita molto tirata, con poche reti: l’Under 2,5 è a 1,60, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Più equilibrio invece tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,83.

