Video/ Vis Pesaro Recanatese (1-0) gol e highlights: Da Pozzo decide il derby (22 ottobre 2023)

La Vis Pesaro vince il derby contro la Recanatese grazie ad un gol di Da Pozzo. Andiamo a ripercorrere le fasi più significative della gara. Carpani sigla ma viene pescato in fuorigioco. Gara che fatica a decollare, abbiamo intanto superato il ventesimo minuto di gara. De Vries per Zoia che viene chiuso. Ci prova Veltri, Polverino para senza problemi. Di Paola ci prova da fuori area, conclusione alta. Valdifiori sbaglia per il contropiede della compagine avversaria, salvataggio in angolo. Punizione per la Vis Pesaro che non sfrutta l’occasione, termina la prima frazione di gara.

Da Pozzo! Padroni di casa avanti! Bella conclusione di Di Paola, Meli la devia sui piedi di Da Pozzo che sblocca il match! Giampaolo in mezzo per Melchiorri che da pochi passi spreca! De Vries calcia in contropiede ma viene chiuso. Ottima chance per la Vis Pesaro in un tre contro due. Prova Di Paola che non trova la porta. Vetri ci prova al volo, Polverino para. Ci prova Melchiorri, Polverino blocca senza problemi. Sylla calcia al volo, sfera fuori. Termina il match.

VIS PESARO RECANATESE, IL TABELLINO

VIS PESARO (3-4-2-1): Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo (27’ st Mattioli), Valdifiori (16’ st Rossetti), Iervolino (42’ st Foresta), Zoia; de Vries (27’ st Sylla), Di Paola; Pucciarelli. All. Banchieri

RECANATESE (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Veltri; Senigagliesi (40’ st Egharevba), Morrone (32’ st Ferretti), Prisco (40’ st Raparo), Carpani, Longobardi (32’ st Quacquarelli); Giampaolo (22’ st Lipari), Melchiorri. All. Pagliari

ARBITRO: Gandino di Alessandria

RETE: 2’ st Da Pozzo

Ammoniti Sylla, de Vries, Foresta Senigagliesi

