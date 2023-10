DIRETTA/ Vis Pesaro Recanatese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA VIS PESARO RECANATESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Vis Pesaro Recanatese schiera al centro del campo due formazioni che si ritrovano rispettivamente al diciassettesimo e sesto posto in classifica. In attesa dell’inizio della sfida vi proponiamo delle statistiche partendo dai padroni di casa. Vis Pesaro che in casa ha collezionato quattro dei 9 punti disponibili. I gol realizzati tra amiche sono quattro mentre quelli subiti uno meno. Biancorossi che si posizionano al diciassettesimo posto in classifica con sei punti totali.

Il miglior marcatore della squadra risulta essere Sylla con 2 reti. In zona gol la Recanatese risponde come due calciatori a quota tre: Carpani e Melchiorri. L’andamento in trasferta della formazione giallorossa non è affatto male: 7 punti sui 12 disponibili che risulta migliore di quello interno, avendone collezionato uno meno. Recanatese che si posiziona al sesto posto in classifica con 11 gol realizzati e altrettanti subiti in 8 partite giocate risultando a -4 dal terzo posto presieduto dal Pescara. (Marco Genduso)

VIS PESARO RECANATESE: BEL DERBY!

Vis Pesaro Recanatese, in diretta domenica 22 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. La Vis Pesaro si trova attualmente alla 17ª posizione in classifica generale, con un bilancio di una vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte. Nei match giocati in casa, i marchigiani hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultima partita disputata, la Vis Pesaro ha affrontato il Pescara, concludendo la partita in un pareggio senza reti. Tra i giocatori chiave della squadra, spiccano Youssouph Sylla, l’attaccante che ha segnato due gol in questa stagione, diventando il miglior marcatore.

Dall’altra parte, la Recanatese affronta questo derby delle Marche occupando la 6ª posizione in classifica, con 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. In trasferta hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultima partita giocata, la Recanatese ha superato l’Arezzo con un punteggio di 2-0. Un giocatore chiave per la Recanatese è Gianluca Carpani, un centrocampista che ha realizzato già 3 gol in questa stagione, per ora il miglior marcatore della squadra.

VIS PESARO RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vis Pesaro Recanatese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vis Pesaro Recanatese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. Per la Vis Pesaro, Simone Banchieri schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Polverino; Mattioli, Cusumano, Ceccacci, Peixoto; Nina, Loru, Foresta; Marcandella; Sylla, Rossetti. Risponderà la Recanatese allenata da Massimiliano Canzi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Mascolo; Ferrante, Veltri, Peretti; , Marinacci, Canonici, Prisco,, Quacquerelli; Ferretti, Lipari, Egharevba.

VIS PESARO RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vis Pesaro Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Vis Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











