Video/ Viterbese Monterosi Tuscia (0-1) gol e highlights: Costantino vede la ‘luce’

VIDEO VITERBESE-MONTEROSI TUSCIA (0-1) 36^ GIORNATA SERIE C, GIRONE C: GOAL HIGHLIGHTS

Allo Stadio Enrico Rocchi il Monterosi Tuscia supera in trasferta la Viterbese per 1 a 0. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Menichini tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 3′ con un tiro di Verde bloccato da Bisogno. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 45′ grazie alla rete messa a segno da Costantino, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Pavlev su Di Renzo. Nel secondo tempo i gialloblu si vedono costretti a sostituire prematuramente Mungo con D’Uffizi già al 55′ dopo che era entrato ad inizio ripresa rimpiazzando Semenzato.

Nell’ultima parte dell’incontro i Leoni si disperano quando il diagonale di Polidori finisce a lato dello specchio della porta al 68′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Eugenio Scarpa, proveniente dalla sezione di Collegno, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Semenzato, Jallow e Pavlev da un lato, Giordani, Piroli e Forte dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentaseiesimo turno di campionato permettono al Monterosi Tuscia di salire a quota 38 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Viterbese non si muove, restando ferma a 30 punti.

VIDEO VITERBESE MONTEROSI TUSCIA, IL TABELLINO

Viterbese-Monterosi Tuscia 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 45′ RIG. Costantino(M).

VITERBESE (3-5-2) – Bisogno; Ingegneri, Ricci, Riggio; Pavlev, Megelaitis, Semenzato, Mastropietro, Devetak; Jallow, Marotta. A disp.: Dekic, Rabiu, Mungo, D’Uffizi, Polidori, Mbaye, Nesta, Marenco, Barillà. All.: Giovanni Lopez.

MONTEROSI TUSCIA (3-4-1-2) – Forte; Mbende, Giordani, Piroli; Di Renzo, Parlati, Santoro, Verde; Carlini; Costantino, Vitali. A disp.: Alia, Moretti, Gasperi, Burgio, Tartaglia, Rossi, Di Francesco, Lipani, Bittante, Tolomello, Della Pietra, Di Paolantonio. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Eugenio Scarpa (sezione di Collegno).

Ammoniti: 21′ Semenzato(V); 30′ Giordani(M); 45’+2′ Jallow(V); 57′ Piroli(M); 86′ Forte(M); 90′ Pavlev(V).

