DIRETTA/ Viterbese Monterosi Tuscia video streaming tv: derby con un solo precedente

DIRETTA VITERBESE MONTEROSI TUSCIA: TESTA A TESTA

Un solo testa a testa precede la diretta di Viterbese Monterosi Tuscia. Stiamo parlando naturalmente di quello dell’andata di questa stagione terminato per 2-1 in favore del Monterosi. In quel match di inizio dicembre 2022 segnarono Tartaglia e Costantino all’89’ che ha reso vano il momentaneo pareggio di Marotta.

La Viterbese di recente è tornata a vincere e l’ha fatto sul campo della Gelbison col punteggio di 1-0. Questo successo è arrivato dopo una striscia poco felice di sei partite consecutive senza il sorriso. Migliore la condizione del Monterosi con una sola sconfitta nelle ultime sei, anche se il risultato che più si è presentato è quello del pareggio come capitato con Latina, Messina, Fidelis Andria e Picerno lo scorso weekend. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

VITERBESE MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Monterosi Tuscia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Viterbese Monterosi Tuscia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LOTTA PER LA SALVEZZA!

Viterbese Monterosi Tuscia, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Derby etrusco tra due formazioni che stanno rincorrendo la salvezza. La Viterbese ha colto un’importantissima vittoria in casa della Gelbison che ha permesso di mantenere il vitale punto di vantaggio sulla Fidelis Andria per evitare la retrocessione diretta.

Il Monterosi Tuscia è terzultimo in classifica, 5 lunghezze avanti la Viterbese e reduce da un pari interno contro il Picerno, terzo risultato utile consecutivo a -2 dalla salvezza diretta, ancora possibile con un buon finale nelle ultime 3 partite. All’andata il primo derby tra formazioni viterbesi è terminato con un successo del Monterosi Tuscia sulla Viterbese con il punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Viterbese Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per la Viterbese, Giovanni Lopez schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bisogno; Riggio, Marenco, Monteagudo; Pavlev, Megalaitis, Mungo, Devetak; Barillà; Marotta, Jallow. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Forte; Mbende, Giordani, Piroli; Verde, Parlati, Lipani, Vitali, Di Renzo; Tonin, Costantino

VITERBESE MONTEROSI TUSCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Viterbese Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Viterbese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











