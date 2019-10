Video/ Viterbese Sicula Leonzio (2-0): highlights e gol. Volpe e Tounkara!

Il video di Viterbese Sicula Leonzio ci racconta del successo dei padroni di casa per 2-0 nella 12^ giornata di Serie C. Ottima partenza della Viterbese e già al 7′ Errico crossa bene in area, ma Sabatino e Sibilia non trovano d’un soffio la deviazione vincente. La pressione gialloblu è costante e Tounkara è l’uomo più vivace in attacco, proteste per lui al momento di due contatti in area non sanzionati dall’arbitro con il rigore. Ma la Viterbese passa comunque al 27′. Segna Volpe che sfrutta una sponda aerea di Zanoli su un cross del solito Errico. Alla mezz’ora ancora padroni di casa in avanti con una conclusione di Sibilia neutralizzata da Polverino, la Sicula risponde con una combinazione tra Grillo e Parisi che non va a buon fine al 35′. Tounkara si veste da assist ma sul filtrante per Volpe arriva la tempestiva uscita di Polverino. CLICCA QUI PER IL VIDEO VITERBESE SICULA LEONZIO

VIDEO VITERBESE SICULA LEONZIO: IL SECONDO TEMPO

Lo stato di grazia di Tounkara viene comunque confermato a inizio ripresa con il gol del raddoppio degli Etruschi al 3′, facile tap-in per l’ex Lazio su cross perfettamente piazzato da Palermo. E’ il colpo del ko praticamente definitivo per una Sicula Leonzio che non sa come reagire e che anzi rischia a più riprese di incassare il tris, che viene mancato per i padroni di casa da Palermo, Sibilia e soprattutto da Culina che si vede negato il gol da una grande parata di Polverino. La Viterbese chiude sul 2-0, terza vittoria casalinga in casa e quinto posto solitario per i gialloblu in attesa degli ultimi risultati, la Sicula Leonzio resta penultima e rischia l’ultimo posto se il Rende dovesse fare risultato a Catanzaro.

