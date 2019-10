Diretta Viterbese Sicula Leonzio/ Streaming video tv: siciliani in crisi (Serie C)

Viterbese Sicula leonzio, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani, è la partita in programma oggi, domenica 27 ottobre 2019, valida per la 12^ giornata della Serie C, girone C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Sfida complicata al Rocchi oggi a cui i laziali approdano reduci da una pesante e cocente sconfitta nel derby regionale contro il Rieti, con ben 4 reti subite e una gara affrontata male sotto il punto di vista dell’approccio e della mentalità. La squadra di Viterbo punta a mantenere il buon momento di forma e la posizione in classifica che li vede in zona playoff e il calendario le permette di ripartire immediatamente affrontando una partita almeno sulla carta più che alla portata degli uomini di Lopez. I siciliani di Lentini occupano le ultime posizioni in classifica e stanno lottando con tutti i loro mezzi per cercare di evitare la retrocessioni diretta e avere almeno la wild card per uno spareggio garantita dalla conclusione in zona playout. La squadra del Siracusano è però reduce da un turno infrasettimanale che la ha vista cedere il passo anche contro il Rende, fanalino di coda del girone C della Serie C con appena 5 punti raccolti in 11 gare, soltanto uno in meno della Sicula Leonzio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Sicula Leonzio non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VITERBESE SICULA LEONZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa, guidati da Giovanni Lopez, punteranno ancora una volta sul 4-3-3 affidando la difesa della porta a Vitali, aiutato dalla difesa composta dal capitano Atanasov, Baschirotto, Bensaja e Bezziccheri. In mezzo al campo ci saranno Culina, De Giorgi ed Errico a dare quantità e qualità, mentre il tris offensivo vedrà impegnati invece Milillo, Sibilia e Tounkara, punta spagnola ex prodotto del vivaio della Lazio. I tre attaccanti sono rimasti a secco nel derby contro il Rieti e i tifosi viterbesi si aspettano di scacciare immediatamente i fantasmi evocati dalla sconfitta nel derby proprio grazie ai loro gol. I siciliani di Vito Grieco andranno invece in campo con 3-4-1-2. In porta ci sarà Nordi, con Sosa, Petta e Sabatino in linea difensiva. Centrocampo muscolare con Parisi, Palermo, Megelaitis e Bariti. Dietro le punte agirà il trequartista Sicurella alle spalle del duo offensivo composto da Grillo e Lescano.

QUOTE E PRONOSTICO

La Snai vede favorita la squadra di Lopez rispetto ai siciliani. Il successo della Viterbezs verrà infatti pagato 1.9 contro i 4.7 dell’eventuale vittoria del team guidato da Vito Grieco. Pareggio pagato 3.8 volte la posta.



