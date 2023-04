Video/ Viterbese Virtus Francavilla (2-1) gol e highlights: a segno Marotta!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VITERBESE VIRTUS FRANCAVILLA: LA SINTESI

Allo Stadio Enrico Rocchi la Viterbese supera la Virtus Francavilla per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati da mister Lopez a tentare di affacciarsi pericolosamente in avanti verso il 14′ sprecando un’occasione interessante con Polidori. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu insistono fallendo un’ottima opportunità quando Marotta centra il palo al 24′. Nemmeno D’Uffizi combina poi di meglio tra il 30′ ed il 45’+1′.

Nel secondo tempo la Virtus riparte forte e spara a lato in rovesciata con Murillo al 49′. Dall’altro lato Marotta si vede deviare un tiro in corner al 52′ e D’Uffizi coglie la traversa al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i Leoni riescono a passare in vantaggio al 60′ grazie alla rete messa a segno da Polidori, su assist di Marotta, e la replica dei pugliesi con l’autogol di Riggio, propiziato da Cisco al 74′, si rivela inutile visto il gol del raddoppio poi trovato da Marotta, supportato da Mastropietro, al 77′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paride Tremolada, proveniente dalla sezione di Monza, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Marotta e Mastropietro da un lato, Di Marco dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentottesimo turno di campionato permettono alla Viterbese di salire a quota 33 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Virtus Francavilla non si muove, restando ferma a 45 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VITERBESE VIRTUS FRANCAVILLA, IL TABELLINO

Viterbese-Virtus Francavilla 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 64′ Polidori(V); 74′ AUTO Riggio(V); 77′ Marotta(V).

VITERBESE (3-5-2) – Bisogno; Monteagudo, Ingegneri, Riggio; Nesta, D’Uffizi, Rabiu, Semenzato, Devetak; Marotta, Polidori. Allenatore: Lopez.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-3) – Romagnoli; Pierno, Idda, Minelli, De Marino; Macca, Risolo, Di Marco; Murilo, Maiorino, Patierno. Allenatore: Calabro.

Arbitro: Paride Tremolada (sezione di Monza).

Ammoniti: 6′ Marotta(V); 12′ Di Marco(F); 80′ Mastropietro(V).

