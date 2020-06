Video/ Werder Brema Bayern (0-1): highlights e gol. Flick campione di Germania!

Il video di Werder Brema Bayern Monaco, con i gol e gli highlights del match ci racconta non solo della bella vittoria dei bavaresi con il risultato di 1-0, ma pure della vincita da parte dei giocatori di Flick del titolo di Campioni di Germania. Con due giornate di anticipo dunque i biancorossi fanno loro l’ennesimo scudetto, il trentesimo della loro storia e la festa è stata grande (per quanto possa esserlo in questo contesto) a Monaco di Baviera. Ma venendo alla partita che si è svolta ieri sera per la 32^ giornata di Bundesliga, ecco che al Bayern Monaco è davvero bastato un solo di Robert Lewandowski (che sale dunque a quota 31 reti in stagione) per trovare i tre punti che gli sono valsi lo scudetto. E dire che al via la sfida si era fatta subito molto equilibrata: il Werder Brema ha resisto con pazienza agli attacchi avversari fin dal primo minuto di gioco e nutriva la speranza di chiudere il primo tempo ancora a porta inviolata. A guastare i piani dei padroni di casa ieri sera è però arrivato Lewandowski che al 43’, con un’intuizione brillante ha pescato l’assist di Boateng e mandato il pallone nell’angolino in basso a sinistra (rete poi confermata dal VAR per sospetto fuorigioco). Nella ripresa e sotto di un gol il Brema ha dovuto per forza alzare i ritmi, ma pure il Bayern ha iniziato il secondo tempo da vero protagonista, intenzionato a trovare presto il raddoppio: sono proprio dei bavaresi le prime tre occasioni da gol con Lewandowski (gol annullato al 55’), Pavard (al 62’) e pure Coman, che al 81’ si fa parare un tiro difficile da Pavlenka. Nel frattempo i biancoverdi fanno di tutto per trovare il pari, ma senza fortuna, anche quando, dopo il rosso di Davies al 79’ rimangono in superiorità numerica. Al 90’, ultima emozione della partita, è Osako a insidiare Neuer tra i pali, ma il numero 1 del Bayern sventa tutto con grande maestria. Al triplice fischio finale è dunque vittoria per il Monaco e grande festa per la vittoria del 30^ scudetto.

IL TABELLINO

WERDER-BAYERN 0-1 (O-1 pt)

RETI: 43′ Lewandowski

WERDER BREMA (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic (88′ Pizarro), Vogt (46′ Langkamp), Moisander, Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen (84′ Füllkrug), Friedl; Bittencourt (62′ Sargent), Osako, Rashica (62′ Bartels). All. Kohfeldt

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry (82′ L. Hernandez), Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick

AMMONITI: Davies (B), M. Eggestein (W), Langkamp (W), Kimmich (B)

ESPULSI: Davies (B) al 79′

