Diretta Werder Brema Bayern/ Streaming video tv: titolo per i bavaresi? (Bundesliga)

Werder Brema Bayern si gioca alle ore 20:30 di martedì 16 giugno, vale per la 32^ giornata della Bundesliga 2019-2020 ed è la partita che potrebbe consegnare l’ennesimo titolo ai bavaresi. L’ottavo Meisterschale consecutivo è ormai una questione di data: grazie al 2-1 sul Borussia Monchengladbach la squadra allenata da Hans-Dieter Flick ha confermato i 7 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, dunque espugnando il Weserstadion potrà festeggiare con due giornate di anticipo. Qualora invece dovesse mancare i tre punti, dovrà aspettare domani ma ragionevolmente potrà sperare, visto che i gialloneri sono impegnati sul campo del Lipsia terzo in classifica. In più il Bayern ha raggiunto la finale di Coppa di Germania – se la vedrà con il Bayer Leverkusen – e dunque resta in corsa per un altro Triplete, dopo quello del 2013. Quasi disperata la situazione del Werder Brema, penultimo in classifica: per salvarsi deve fare corsa su Fortuna Dusseldorf e Mainz, ma anche un finale in ascesa potrebbe non bastare e c’è sempre il rischio di dover giocare lo spareggio, a questo punto un obiettivo che sarebbe salutato con soddisfazione pur se la salvezza diretta rimane alla portata. Aspettando ora che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, vediamo in che modo potrebbero disporsi in campo a livello di probabili formazioni, mentre aspettiamo che la diretta di Werder Brema Bayern prenda il via.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Werder Brema Bayern sarà trasmessa su Sky Sport Football: trovate il canale al numero 203 del decoder satellitare, gli abbonati pertanto avranno accesso alle immagini della partita anche tramite l’applicazione Sky Go, che permette la visione degli eventi del satellite in diretta streaming video con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Per chi volesse restare aggiornato sui risultati delle altre gare del turno infrasettimanale è a disposizione il programma Diretta Gol Bundesliga, al numero 201 che è Sky Sport Uno.

PROBABILI FORMAZIONI WERDER BREMA BAYERN

Nelle probabili formazioni di Werder Brema Bayern i padroni di casa si schierano con un 3-4-1-2: Florian Kohfeldt può cambiare qualcosa e dare una maglia da titolare a Selke nel reparto avanzato, con Rashica o Sargent che eventualmente resterebbero fuori. Augustinsson e Gebre Selassie saranno i laterali di un centrocampo a quattro che viene completato dagli interni Klaassen (doppietta nel fondamentale 5-1 al Paderborn fanalino di coda) e Eggestein, Osako giocherà dietro le punte (favorito su Bittencourt), linea difensiva con Vogt, Moisander e Veljkovic a protezione di Pavlenka. Flick punta sul 4-2-3-1, ed è possibile che Lewandowski torni a guidare l’attacco; alle sue spalle ci saranno eventualmente Gnabry e Perisic con Coman schierato titolare al posto di Cuisance, mentre a centrocampo si va verso la conferma della coppia formata da Kimmich e Goretzka anche se Javi Martinez se la gioca. In difesa invece ormai Jerome Boateng e Alaba fanno coppia fissa davanti a Neuer; con Alphonso Davies titolare a sinistra sarà però staffetta tra l’austriaco e Lucas Hernandez, a destra agirà invece Pavard.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente le quote per Werder Brema Bayern sono assolutamente sbilanciate a favore degli ospiti: l’agenzia Snai per esempio ha assegnato un valore di 1,20 volte la puntata all’ipotesi della vittoria esterna, regolata dal segno 2, contro il valore di 12,00 che accompagna il segno 1 per il successo casalingo dei biancoverdi. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 6,75 quello che avrete pensato di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA