Video/ Wolfsburg Eintracht (1-2): highlights e gol. Kamada chiude la sfida!

Il video con i gol e gli highlights di Wolfsburg e Eintracht, big match della 29^ giornata della Bundesliga ci racconta della bella vittoria ottenuta dai biancorossi di Hutter, salvati con la rete di Kamada dal secondo pareggio di fila. Ma andiamo con ordine, raccontando l’avvio sonnacchioso di questa partita del primo campionato tedesco. Ben poche infatti sono state le emozioni nei primi venti minuti di gioco: nessun occasione da gol dunque da registrare, con entrambe le squadre che non sono davvero riuscite a rendersi pericolose. E’ solo al 27’ che arriva la prima azione saliente della sfida, con il calcio di rigore concesso all’Eintracht per fallo di Pongracic in area: al dischetto si presenta Andre Silva, che mette presto la palla in rete, portando i suoi sul 1-0. Nonostante il rigore incassato ci vuole comunque in poco perché la formazione biancoverde si sveglii e parta all’attacco con l’intenzione di portare in parità il risultato: si contano dunque due belle occasioni con Schlager e Weghorst, ma il risultato non si sblocca ulteriormente prima dell’intervallo. Tornati in campo per il secondo tempo del match, ecco che è sempre il Wolfsburg ad andare all’attacco: è dunque già al 58’ che arriva la rete del pari per i padroni di casa con l’ottimo gol di Mbabu, questo servito su punizione da Arnold. Trovato il pari ecco che il Wolfsburg pure non pare accontentarsi, ma torna a spingere: buone le occasioni da gol a firma di Pongracic e Brekalo circa metà del secondo tempo. Sul finale però pure l’Eintracht ritrova coraggio e comincia a farsi vedere nell’area avversaria: al 75’ si registra la buona occasione da gol con Gacinovic, ma si deve attendere l’85’ perchè Kamada segni il gol della vittoria ospite. Nei minuti finali il clima è teso. Al quinto di recupero Torro riceve il secondo giallo e lascia i biancorossi in dieci, ma la superiorità numerica dei padroni di casa dura troppo poco perchè i ragazzi di Glasner riescano ad approfittarne: tempo 90 secondi ed è triplice fischio finale alla Volkswagen Arena.

IL TABELLINO

WOLFSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2 (0-1 PT)

RETI : 27′ rig. André Silva (E), 58′ Mbabu (W), 85′ Kamada (E)

WOLFSBURG (4-3-3): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold; Brekalo, Weghorst (75′ Ginczek), João Victor (61′ Mehmedi). All. Glasner

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Chandler, Kohr (77′ Torrò), Rode (77′ Fernandes), Kostic; Kamada (89′ De Guzman); Gacinovic (84′ Sow), André Silva (77′ Dost). All. Hütter

AMMONITI: João Victor (W), Pongracic (W), Kamada (E), Gacinovic (E), Rode (E), Steffen (W), Roussillon (W), De Guzman (E)

ESPULSI: Torrò (E) al 93′

STADIO: Volkswagen Arena di Wolfsburg ARBITRO: G. Winkmann

