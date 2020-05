Diretta Wolfsburg Eintracht/ Streaming video tv: Aquile in profonda crisi

Pubblicità

Wolfsburg Eintracht, in diretta dalla Volkswagen Arena di Wolfsburg, è la partita in programma oggi, sabato 30 maggio 2020, valida per la 29^ giornata della Bundesliga: fischio d’inizio fissato per le ore 15.30. E dunque con un match che promette scintille che entriamo nel vivo del 29^ turno del primo campionato tedesco: la diretta Wolfsburg Eintracht infatti mette a confronto due dei club più interessanti della serie, che pure al momento stanno vivendo momento davvero differenti. Dopo le meraviglie che ci ha regalato l’anno scorso, il Francoforte non ha cominciato la stagione 2019-20 nel migliore dei modi e pure rischia di chiuderla nel peggiore: il club di Hutter e infatti staziona nella parte bassa della graduatoria, quasi sfiorando la zona rossa. Altri panorami sono invece per il Wolfsburg, che pure grazie al successo occorso solo in settimana ai danni del Leverkusen, pure ora vede l’Europa League. Ma per confermare tale traguardo servirà incamerare altri punti anche oggi, pur non avendo il supporto dei pubblico di casa. La sfida infatti, come tutte quelle della 29^ giornata sarà a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Wolfsburg ed Eintracht sarà visibile in diretta tv dalle ore 15.30 su Sky Sport: appuntamento al canale 203 Sky Sport Football oggi pomeriggio. Garantita ovviamente la diretta streaming video del match per tutti gli abbonati, tramite il servizio riservato Sky Go.

Pubblicità

LE PROBABILI FORMAZIONI DI WOLFSBURG EINTRACHT

Benché in settimana entrambe le formazioni son dovute tornate un campo per vivere un intenso e duro turno infrasettimanale, ecco che in vista della diretta tra Wolfsburg ed Eintracht entrambi i tecnici, infortuni permettendo, dovranno di nuovo puntare sui propri titolari, vista la bella posta in palio questo pomeriggio. Ecco allora che per le probabili formazioni del match, Glasner per il suo Wolfsburg potrebbe dare seguito al 4-3-3 come modulo di partenza, con il trittico composto da Brekalo, Weghorst e Victor titolari in attacco: per le mediana invece si faranno avanti Steffen, Schlager e il capotano Arnold. Già distribuite poi anche le maglie in difesa per i biancoverdi, con Pongracic e Brooks titolari al centro del reparto e il duo Mbabu-Roussilon adibito in corsia. Per le probabili formazioni dell’Eintracht, Hutter dovrà per forza di cose fare a meno di Ilsanker, squalificato dopo il giallo rimediato contro il Friburgo. Il tecnico dovrebbe comunque schierare i suoi con il 3-4-1-2, che vedrà in attacco la coppia Silva-Dost, sostenuta sulla trequarti da Kamada: toccherà invece a Toure, Kohr, Rode e Kostic coprire la mediana. Sono poi grandi conferme in difesa per i biancorossi con Hinteregger confermato (suoi i due gol segnati al Bayern lo scorso weekend), in compagnia di Abraham e Hasebe: Trapp sarà tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato come arrivano i due club, non facciamo certo fatica per il pronostico della diretta Wolfsburg Eintracht, a consegnare il favore al successo ai padroni di casa. Anche la Snai, fissando le quote per l’1×2 ha assegnato ai biancoverdi la quotazione alla vittoria di 1.95, contro il più elevato 3.65 deciso per il successo ospite: il pareggio vale invece la quota di 3.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA