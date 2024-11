DIRETTA YOUNG BOYS ATALANTA, I BERGAMASCHI VOGLIONO ENTRARE NELLE PRIME OTTO

Tutto pronto in Svizzera per il ritorno della Champions League con la diretta Young Boys Atalanta in campo alle 21,00 per la quinta giornata della fase campionato. Ad affrontarsi saranno due squadre con valori molto diversi ma con la voglia di prendere i tre punti per sperare nel passaggio del turno. Ancora zero punti ed una classifica tragica per lo Young Boys che cerca i primi punti proprio in questa sfida sperando nell’aiuto del pubblico di casa. L’Atalanta di Gasperini è imbattuta e si trova al nono posto in questa classifica dopo aver vinto 0 a 2 in casa dello Stoccarda.

DIRETTA YOUNG BOYS ATALANTA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Young Boys Atalanta sarà possibile con i canali di Sky che trasmetterà la partita anche sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Vi metteremo anche a disposizione una diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le migliori azioni del match.

YOUNG BOYS ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per approfondire questa partita, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni. Lo Young Boys di Magnin andrà in campo con un 4-4-2 che vedrà Keller tra i pali ed una difesa formata da Blum, Benito, Lauper e Athekame. Colley e Males agiranno sugli esterni con una mediana composta da Niasse e Ugrinic a sostegno delle due punte che saranno Ganvoula e Imeri.

Formazione tipo per l’Atalanta di Gasperini che giocherà con la solita difesa a tre davanti a Carnesecchi con Toloi, Hien e Kossounou. Bellanova dovrebbe tornare sulla fasica insieme a Ruggeri a sostegno di una mediana formata da De Roon e Pasalic. Il tridente è il solito ed è composto da De Ketelaere, Lookman e Retegui.

YOUNG BOYS ATALANTA, LE QUOTE

Tendono verso i bergamaschi anche le quote della diretta Young Boys Atalanta proposte da Bet365. L’1 per gli svizzeri è dato a 7,50 contro il 2 per gli italiani a 1,40 e il pareggio X che si ferma a 4,75.