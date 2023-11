Video/ Young Boys Stella Rossa (2-0) gol e highlights: Blum chiude i conti! (Champions, 28 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI YOUNG BOYS STELLA ROSSA: LA SINTESI

Allo Stadion Wankdork di Berna lo Young Boys supera la Stella Rossa per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Bakhar partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva tramite un paio di spunti insidiosi provati da Ndiaye tra il 4′ ed il 6′. I padroni di casa guidati da mister Wicky non si lasciano impressionare e rispondono riuscendo a passare in vantaggio al 9′ grazie all’autorete messa a segno da Nedeljkovic su calcio d’angolo.

I minuti scorrono sul cronometro e gli elvetici insistono trovando anche il gol del raddoppio per merito di Blum, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno Almiron, intorno al 29′. Nel secondo tempo , il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i gialloneri calciano alto con Colley già al 46′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi si affidano con pochissima fortuna alle giocate di Mijatovic ed i serbi rischiano di nuovo su Elia ed Nsame.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese D. Makkelie ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società scese in campo in Svizzera. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quinto turno della competizione europea permettono allo Young Boys di salire a quota 4 nella classifica del girone G della Champions League staccando i diretti rivali di giornata della Stella Rossa, rimasti appunto fermi a 1 punto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI YOUNG BOYS STELLA ROSSA: IL TABELLINO

Young Boys-Stella Rossa 2 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 9′ AUTO Nedeljkovic(S); 29′ Blum(Y).

Assist: 9′ Benito(Y); 29′ Camara(Y).

YOUNG BOYS (4-3-3) – Racioppi; Blum, Camara, Benito, Garcia; Males, Niasse, Monteiro; Elia, Ugrinic, Nsame. A disp.: Van Ballmoos, Marzino, Amenda, Lakomy, Colley, Chaiwa, Janko, Persson, Rrudhani, Lustenberger, Ganvoula. All.: Wicky.

STELLA ROSSA (4-2-3-1) – Glazer; Nedeljkovic, Dragovic, Djiga, Rodic; Mijalovic, Stamenic; Bukari, Hwang, Ivanic; Ndiaye. A disp.: Popovic, Degenek, Spajic, Kanga, Katai, Olayinka, Krasso, Kangwa, Mijatovic, Lucic, Kabic, Mitrovic. All.: Bakhar.

Arbitro: D. Makkelie (Paesi Bassi).

