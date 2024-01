DIRETTA MILANO STELLA ROSSA/ Video streaming tv: c’è una storia leggendaria (Eurolega, 11 gennaio 2024)

DIRETTA MILANO STELLA ROSSA: LA STORIA

Come abbiamo già detto, la diretta di Milano Stella Rossa è una partita ammantata di storia: anche la squadra serba merita chiaramente di entrare nelle principali cronache del basket europeo anche se il suo palmarès internazionale è decisamente povero. Escludendo la Lega Adriatica, vinta per sei volte, abbiamo infatti una sola Coppa delle Coppe in bacheca: la Stella Rossa l’ha vinta nel 1974, battendo in finale lo Spartak Brno. L’allenatore per quell’unica stagione era Aza Nikolic: tornato a Belgrado dove era stato assistente, ma soprattutto nei quattro anni precedenti Nikolic era stato la guida di una Varese portata a vincere per tre volte la Coppa dei Campioni.

Una di queste nel 1973, unico anno in cui la Stella Rossa aveva raggiunto la semifinale: la squadra jugoslava però era stata eliminata dal Cska Mosca nel doppio confronto. Da quel momento la Stella Rossa non è più tornata nelle prime quattro di Coppa dei Campioni, o Eurolega che dir si voglia: dunque il passo internazionale della squadra serba non è di quelli straordinari, ma possiamo comunque dire che questo club sia stato presenza costante negli anni e oggi sta provando a inseguire una nuova grandezza, anche se chiaramente siamo in un’epoca in cui è molto complicato. (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO STELLA ROSSA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Milano Stella Rossa sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

ALTRO IMPEGNO AL FORUM!

Milano Stella Rossa si gioca in diretta al Mediolanum Forum, alle ore 20:30 di giovedì 11 gennaio 2024: siamo arrivati nella 21^ giornata di basket Eurolega 2023-2024, si procede dunque a passo spedito verso la conclusione della regular season e c’è un altro impegno casalingo per l’Olimpia, che due giorni fa ha ospitato l’Alba Berlino e spera adesso di proseguire nella sua lunga rincorsa al play in, che sembrava molto difficile solo qualche settimana fa e che invece ora è diventata più che possibile grazie a un bel cambio di rotta operato con qualche bella vittoria.

Milano dunque sta facendo bene, ma deve fare attenzione a non sottovalutare la Stella Rossa: squadra che ha giocatori di qualità ed esperienza e che, allo stesso modo, sta operando una bella risalita di corrente a caccia almeno della decima posizione che le consenta poi di proseguire la sua avventura in Eurolega, andare a prendersi il play in sarebbe già tanto per i serbi. Aspettiamo di scoprire quello che succederà nella diretta di Milano Stella Rossa, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci aspettano in questa intrigante serata al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO STELLA ROSSA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Stella Rossa è certamente affascinante, perché si affrontano due squadre che sono storiche nel panorama del basket europeo. Hanno poi seguito strade diverse, certamente la disgregazione della Jugoslavia non ha aiutato la Stella Rossa che, un po’ come tutte le squadre dell’area balcanica, ha dovuto accettare la comparsa di altre potenze che si sono prese la scena. I serbi però sono ora una presenza costante nella nuova Eurolega: i risultati scarseggiano, ma la nuova formula potrebbe comunque aiutare a proseguire la corsa dopo il girone.

È quello in cui spera Milano, che l’anno scorso per esempio non ha raggiunto i playoff dopo averli giocati nelle due stagioni precedenti: l’Olimpia è una squadra che ha sicuramente avuto qualche problema a ingranare la marcia ma ora sembra essere tornata a correre, e certamente una grossa mano l’ha data anche il ritorno di Shabazz Napier che in estate aveva firmato proprio per la Stella Rossa, e che infatti ha giocato la partita della Stark Arena con l’altra maglia. Potrebbe essere lui l’ago della bilancia nella corsa al play in da parte di Milano, intanto però vedremo come andrà questa importante partita al Mediolanum Forum.











