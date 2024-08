PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni Lazio Milan andiamo ad affrontare il tema di una partita molto interessante che si gioca, per la terza giornata di Serie A 2024-2025, alle ore 20:45 di sabato 31 agosto. Si avvicina la sosta, e può essere tempo di tracciare i primi bilanci: la Lazio che aveva fatto bene all’esordio, sia pure contro il neopromosso Venezia, non è poi riuscita a confermarsi nella sua seconda partita e ha perso sul campo dell’Udinese, rimettendo qualcosa in discussione ma soprattutto aprendo a una contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Lotito, situazione ora da gestire.

Il Milan invece sta faticando parecchio: nonostante i proclami e qualche acquisto interessante, i rossoneri hanno un solo punto agguantato con una rimonta folle contro il Torino, poi sono caduti a Parma e in due partite hanno già incassato quattro gol, dunque codice rosso in difesa ma in generale per tutta la squadra. Ora vedremo quello che succederà allo stadio Olimpico, prima che la partita prenda il via facciamo la nostra consueta valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni Lazio Milan.

QUOTE E PRONOSTICO, PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

Studiando le quote Snai a margine delle probabili formazioni Lazio Milan scopriamo che a essere favoriti sono comunque i rossoneri, anche se di un’incollatura: differenza minima tra il segno 2 per la loro vittoria e il segno 1 per il successo della Lazio, parliamo infatti di 2,45 e 2,75 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio è come sempre regolata dal segno X, e con questo bookmaker vi permetterà di guadagnare una somma corrispondente a 3,40 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

LE SCELTE DI BARONI

Con le probabili formazioni Lazio Milan leggiamo che Marco Baroni sta studiando un cambio di rotta: l’allenatore biancoceleste potrebbe infatti passare al 4-2-3-1 togliendo una mezzala, che sarebbe Dele-Bashiru, e mandando in campo Boulaye Dia a fare da trequartista tattico a supporto di Castellanos, o magari i due a posizioni invertite. Resterebbero chiaramente fissi i due esterni, ma con Zaccagni sicuro del posto a sinistra lo stesso non si può dire a destra.

Qui ancora una volta Isaksen e Noslin sono in competizione per una maglia, Guendouzi sarà regolarmente in mezzo al campo, Vecino invece appare favorito su Rovella per la sua maggiore esperienza; in difesa sono sempre indisponibili Casale e Mario Gila, dunque sarà Patric a giocare in mezzo con Alessio Romagnoli mentre Manuel Lazzari e Marusic agiranno sugli esterni come terzini, in porta naturalmente confermato Provedel.

I DUBBI DI FONSECA

Anche Paulo Fonseca, come leggiamo nelle probabili formazioni Lazio Milan, può operare qualche variazione sul tema: balla la posizione di Loftus-Cheek, che può giocare sulla trequarti come lo scorso anno, mandando Pulisic a destra, oppure arretrare a centrocampo prendendo il posto di Musah al fianco di Reijnders, ma a questo punto il già citato Pulisic sarebbe dirottato al centro con Chukwueze titolare sull’esterno.

Rafael Leao sarà a sinistra, davanti invece un Okafor in buona forma sostituirà Luka Jovic che va in panchina, ricordando che Morata lo rivedremo dopo la sosta per le nazionali; in difesa invece conferma per Strahinja Pavlovic che ha giocato bene nella sconfitta di Parma, con lui Tomori e dunque bocciatura almeno per il momento per Thiaw, con Maignan che sarà ovviamente il portiere del Milan e i soliti due terzini in Calabria e Theo Hernandez.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; M. Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, S. Pavlovic, T. Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Okafor. Allenatore: Paulo Fonseca