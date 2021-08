Video/ Zurigo Milan donne (1-2) gol e highlights. Doppia Giacinti! (Champions league)

Importante vittoria per il Milan femminile nella sfida d’andata del turno preliminare della Women’s Champions League in casa dello Zurigo. Storico primo gol delle rossonere nella competizione firmato da Giacinti al 33′, brava a sfruttare un appoggio di Andersen che era stata a sua volta innescata da Thomas. Milan capace comunque di dominare in lungo e in largo la prima frazione del match contro le svizzere, al 16′ proprio Giacinti aveva calciato addosso a Peng a tu per tu col portiere avversario, quindi al 29′ a sfiorare il vantaggio era stata Boquete, con una punizione che si è stampata sulla traversa. Nella ripresa al 7′ le rossonere vanno vicinissime al raddoppio, con un assist di Boquete per Thomas, che ha visto Peng salvare una conclusione a botta sicura. Al 16′ su cross di Arnadottir irrompe Giacinti che vede però il suo colpo di testa stamparsi sull’incrocio dei pali. E’ il secondo legno per il Milan e lo Zurigo ne approfitta trovando l’1-1: al 23′ Megroz raccoglie una respinta di Agard e con una gran botta al volo rimette in carreggiata la sua squadra. Nonostante la doccia fredda del pareggio delle svizzere, il Milan continua a fare la partita: al 31’è di nuovo strepitosa Peng, portiere delle elvetiche che toglie dalla porta un colpo di testa di Agard praticamente a botta sicura. Iniziano ad essere tanti i rimpianti delle rossonere che si sciolgono però al 37′ della ripresa: è doppietta per Giacinti, che dopo una bella combinazione in velocità tra Grimshaw e Boquete riceve palla e di sinistro non lascia scampo a Peng. E’ il gol vittoria col Milan che stavolta mantiene il vantaggio anche dopo i 5′ di recupero.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: lo Sheriff fa la storia

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Il tecnico del Milan, Maurizio Ganz, ha commentato così la vittoria rossonera: “Serata perfetta, abbiamo vinto una partita strameritata: abbiamo avuto tantissime occasioni, quando ne hai così tante non puoi limitarti a fare il 2-1 all’84’, anche se il loro portiere ha fatto grandi interventi. La prima di Champions è stata una grandissima serata grazie alle nostre guerriere. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, tensione c’era e siamo consapevoli delle nostre forze, anche questa sera abbiamo fatto la partita. Quando lavori bene i risultati vengono, bisogna avere la capacità di sfruttare a disposizione gli spazi durante la partita, ogni situazione di partita cambia, lavoriamo molto con i quinti e con le punte per creare superiorità numerica e spesso ci è riuscito.” La mattatrice del match, Giacinti: “Sono supercontenta perché volevamo vincere a tutti i costi e fare un esordio positivo e siamo riuscite nonostante un primo tempo un po’ contratto per l’emozione. Sono contenta di aver fatto il primo gol in Champions con questa maglia: Europa o campionato far gol è sempre importante e quest’anno voglio alzare l’asticella, sbagliando il meno possibile. Giocare con calciatrici di spessore che mi ruotano attorno è fondamentale per me, ho bisogno dell’ultimo passaggio per andare in profondità e lavorare con Buquete e Thomas è fondamentale in questo senso. Le nuove sono ottime giocatrici e ottime persone, è più facile integrarsi in squadra con persone così.”

Risultati Champions League/ Diretta gol: si va in campo! Live score 3° turno

CLICCA QUI PER IL VIDEO ZURIGO MILAN DONNE (da acmilan)

LEGGI ANCHE:

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: al via i primi incontri (andata)Video/ Psg Dortmund (2-0): highlights e gol. Parigini ai quarti di Champions league!Video/ Italia Polonia U20 (1-0): highlights e gol, Pinamonti regala i quarti MondialiVideo/ Rostov-Atletico Madrid (0-1): highlights e gol della partita (Champions League 2016-2017, girone D)

© RIPRODUZIONE RISERVATA