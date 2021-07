Vieri, brindisi con Matri dopo vittoria Italia/ E’ festa con la Bombeer Azzurra

L’Italia batte la Spagna, vola in finale ad Euro 2020 e Bobo Vieri festeggia con la sua ultima Bombeer, precisamente quella Azzurra, dedicata appunto all’impegno della nostra nazionale nel campionato di calcio continentale. Attraverso uno scatto pubblicato sui social, l’ex attaccante, fra le altre, di Inter, Atletico Madrid, Lazio, Juventus e Atalanta, ha mostrato tutta la sua gioia per il grande traguardo raggiunto dagli ex colleghi, brindando insieme ad un altro bomber e amico come Alessandro Matri. “Bobo, uno dei bomber per antonomasia del calcio – commenta il collega Francesco Fredella – è al settimo cielo. Felicissimo”.

Un brindisi con la sua famosa Bombeer che sta letteralmente spopolando proprio in questo periodo, grazie all’edizione Azzurra. “Vieri sta incassando un vero risultato sorprendente – continua Fredella – con circa 2 milioni di bottiglie prodotte: il modo migliore per festeggiare un momento positivo per gli Azzurri di Mancini”. Un bomber in tutti i campi quindi Bobo Vieri, che dopo aver fatto centinaia di gol sul rettangolo di gioco, ha raggiunto grandi traguardi anche a livello imprenditoriale ed è notizia di soli pochi giorni fa l’accordo stretto con Timossi Beverage & Food, uno dei distributori più importanti d’Italia che è attivo nel settore del ‘bere’ dal lontano 1952.

VIERI FESTEGGIA L’ITALIA CON LA BOMBEER AZZURRA: “IL SUO ENNESIMO GOL”

L’azienda ha visto senza dubbio nella Bombeer di Vieri un’occasione da non farsi sfuggire anche perchè la birra del bomber è già alla sua terza edizione speciale dopo quella bianca, commercializzata un anno fa, quindi quella rosa (dedicata alla donne), e appunto quella Azzurra: “E’ il suo ennesimo gol – commenta ancora Fredella – la birra di Vieri – lo ricordiamo – è nata dalla collaborazione con 25H Holding, una start up che fa capo a Driss El Faria e grazie a Focus 55 Holding di Fabrizio Vallongo”.

A questo punto ci si domanda cosa accadrà se l’Italia (e qui bisogna fare tutti gli scongiuri del caso) vincerà gli europei (la finale sarà contro Danimarca o Inghilterra, che sfideranno stasera): quale nuova perla ci regalerà Bobo Vieri? Senza dubbio si gusterà un altro sorso della sua Bombeer Azzurra e ciò concorrerà ad aumentarne ancora di più la notorietà della stessa bevanda. Da un grande bomber azzurro, ad una… Bombeer Azzurra.



