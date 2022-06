Vietati palloncini in volo nel cielo di Lodi Vecchio/ Ordinanza: multe da 25 a 550 €

Vietato lanciare i palloncini in cielo a Lodi Vecchio: è questa l’ordinanza green emessa dal sindaco Osvaldo Felissari e che prevede che la sanzione per chi trasgredisce sarà pari a una cifra compresa tra i 25 e i 550 euro, a seconda della gravità del fatto. Come ha dichiarato il primo cittadino a “La Repubblica”, “l’ordinanza fa parte di una serie d’iniziative eco-compatibili assunte in passato con l’associazione 5R Zero Sprechi la cui responsabile regionale risiede qui a Lodi Vecchio. Siamo tra i primi Comuni in Lombardia nella raccolta differenziata e da tempo è attivo un percorso divulgativo e formativo nelle scuole. Nello specifico questo provvedimento ha un altissimo valore simbolico, perché i palloncini vanno nell’aria e per definizione contribuisce all’eccesso di microplastiche nei mari. Non si tratta di togliere colore: la fascinazione del palloncino può rimanere, purché sia biodegradabile”.

Non si tratta, peraltro, di un provvedimento inedito, visto che proprio il primo cittadino ha precisato che alle feste a scuola e negli oratori era già stato scoraggiato l’uso dei palloncini in plastica. Visto che le prove generali erano andate bene, gli amministratori comunali hanno pensato di fare diventare questo provvedimento una prescrizione vera e propria.

LODI VECCHIO, ORDINANZA VIETA I PALLONCINI IN PLASTICA: DIBATTITO SUI SOCIAL

Una decisione divisiva, quella assunta dal sindaco di Lodi Vecchio in riferimento ai palloncini di plastica e al loro lancio in cielo, che peraltro non rappresenta un unicum a livello nazionale, dato che in alcuni Comuni del Trentino è già realtà da diverso tempo.

Tuttavia, sui social non sono mancate le proteste, ma è d’uopo precisare che il divieto riguarda però l’utilizzo di “nastri colorati e palloncini riempiti con gas più leggeri dell’aria senza apposizione di un oggetto di peso per contrastare la capacità di sollevamento dei palloncini stessi”. Intanto, scrive “La Repubblica”, “l’impegno green dell’amministrazione comunale e dell’associazione 5R Zero Sprechi iniziato nel 2016 è valso a Lodi Vecchio il riconoscimento di Comune all’avanguardia sul fronte della tutela ambientale, ritirato domenica dall’assessore Stefano Uggeri a Brescia”.

