Villa Certosa, Sultano del Brunei interessato alla reggia di Silvio Berlusconi/ Già avvistato in Sardegna

La famiglia Berlusconi ha messo in vendita Villa Certosa, la sontuosa reggia del presidente Silvio Berlusconi che si trova nella splendida località di Porto Rotondo, una delle tante perle della Costa Smeralda, Sardegna. Le pratiche di vendita vanno avanti da qualche mese e stando a quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa, fra gli acquirenti vi sarebbe anche il Sultano del Brunei, considerato uno degli uomini più ricchi al mondo e famoso in tutto il globo per la sua collezione di auto, forse la più esclusiva fra quelle esistenti.

Joe Biden: “Non mi ritiro e vincerò”/ “Non so più fare i dibattiti ma so come fare il mio lavoro”

Se alla fine il Sultano riuscisse a mettere le mani su Villa Certosa, un altro pezzo della Sardegna finirebbe quindi agli emiri, tenendo conto che la Costa Smeralda è stata di fatto “inventata” da Aga Khan sessant’anni fa, e in seguito anche la Qatar Foundation si è interessato al paradiso sardo, acquistando alcuni dei principali hotel della zona nonchè lo yacht club Costa Smeralda, il più “ricco” del nostro Paese.a

Terremoto Campi Flegrei/ Curcio dopo l'esercitazione flop: “Fondamentale coinvolgere più persone”

VILLA CERTOSA, SULTANO DEL BRUNEI INTERESSATO ALLA REGGIA: 4.500 MQ e 126 STANZE

Villa Certosa si trova a Punta Lada, affacciata direttamente sul mare, e non è da escludere che a breve possa diventare la dimora di Hassanal Bolkian, 77enne che da anni regna sull’isola del Borneo. In totale la reggia del Cavaliere, dove lo stesso era solito passare le vacanze estive, misura ben 4.500 metri quadri con 126 stanze e un giardino che si distribuisce su 120 ettari.

Attenzione però, chiunque sia interessato all’acquisto dovrà presentare un bell’assegno visto che i parenti di Silvio Berlusconi l’hanno messa in vendita a 500 milioni di euro, soldi che ovviamente non spaventano il sopracitato Sultano che vanta un patrimonio di ben 22 miliardi di dollari, fra cui 5 miliardi solamente come valore del suo parco auto di circa 7mila veicoli di tutti i tipi.

Million Day, numeri vincenti dell'estrazione delle ore 13 del 29 giugno 2024/ Le cinquine di oggi

VILLA CERTOSA, SULTANO DEL BRUNEI INTERESSATO ALLA REGGIA: LA CONCORRENZA

Secondo l’agenzia di stampa Ansa, non sarebbe comunque l’unico interessato a mettere le mani sulla villa di Porto Rotondo, visto che da tempo circolano alcuni nomi altisonanti attorno alla reggia, fra cui quello dell’ex presidente degli Stati Uniti, George Bush figlio, grande amico proprio di Silvio Berlusconi, nonché altri due amici come Tony Blair e Vladimir Putin, quest’ultimo però tagliato fuori dalla corsa all’acquisto della villa per via delle sanzioni imposte dall’occidente dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina.

Sembra che il Sultano del Brunei si sia comunque portato avanti, essendosi già recato sul luogo per visionare da vicino Villa Certosa con la sua imbarcazione privata, una mega nave da crociera, già utilizzata tra l’altro dal figlio Abdul Mateen in occasione del viaggio di nozze dello scorso gennaio. Insomma, un’operazione che potrebbe risultare essere molto mediatica e che non farebbe altro che aumentare ulteriormente il prestigio della Costa Smeralda, considerata già un vero e proprio paradiso e da molti inaccessibile. Pier Silvio Berlusconi starebbe curando in prima persona la trattativa: che a breve si arrivi ad una firma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA