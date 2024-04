Chi è Laura Marafioti, moglie di Edoardo Leo/ La carriera nella musica e la privacy della coppia

Edoardo Leo e l’amore ‘protetto’ per la moglie Laura Marafioti: “Non mi piace l’esibizionismo…”

L’arte non sempre unisce solo chi la interpreta e chi la ammira; spesso può unire anche i protagonisti, coloro che seppur in settori differenti cercano di veicolare le emozioni attraverso opere degne di nota. E’ questo forse il caso di Edoardo Leo e sua moglie Laura Marafioti. Lui è ampiamente tra gli attori più seguiti del panorama italiano; lei ha invece avuto modo di farsi prima conoscere sul piccolo schermo per poi spostare il baricentro della sua attività nel mondo della musica.

Edoardo Leo e sua moglie Laura Marafioti, a dispetto della notorietà, non amano assolutamente la sovraesposizione mediatica e soprattutto l’ostentazione della loro quotidianità. Lo stesso attore – in un’intervista del passato – aveva dichiarato: “Non mi piace l’esibizionismo che hanno molti attori; non puoi metterti senza mutande in barca e poi ti lamenti… Ognuno fa il suo lavoro, l’attore fa il cinema, il paparazzo fotografa gli attori”.

Laura Marafioti, la carriera nel segno della musica della moglie di Edoardo Leo

Per quanto riguarda la carriera di Laura Marafioti – moglie di Edoardo Leo – come anticipato ha avuto modo di presentarsi al pubblico passando per il contesto televisivo. Negli anni 2000 si è messa in evidenza come ballerina nel programma “Tira e Molla”, allora condotto da Paolo Bonolis. Successivamente si è dedicata totalmente alla musica, trovando forse come gradino più alto la candidatura al David di Donatello per la colonna sonora “Fare a meno di te”, scritta per il film del marito “Buongiorno Papà” nel 2013.

Tornando alle curiosità legate all’amore tra Edoardo Leo e sua moglie Laura Marafioti, gli albori della relazione affondano le radici agli anni 2000. Alcuni anni dopo hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio, impreziosendo il rapporto con la nascita di ben due figli: Francesco e Anita.











