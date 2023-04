Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati?/ In crisi dopo cinque anni di matrimonio

Vincent Cassell e Tina Kunakey si sono promessi amore eterno il 24 agosto del 2018, data del loro matrimonio. 30 gli anni di differenza fra i due: l’attore ne ha 57, la modella 26 e sono sempre apparsi sorridenti e felici, offrendosi ai flash dei fotografi in manier a naturale ed autentica.

La coppia, però, sembra essere entrata in una profonda crisi e le voci relative alla loro situazione sembrerebbero essere confermate dal fatto che il 5 aprile Vincent non era presente alla festa di compleanno della moglie e, inoltre, l’attore ha eliminato dal proprio account ufficiale Instagram tutte le foto che lo ritraevano assieme alla modella.

Vincent Cassell e Tina Kunakey in crisi? Lui non si è presentato alla sua festa di compleanno…

Il rapporto d’amore fra Vincent Cassel e Tina Kunakey starebbe attraversando una fase di crisi profonda anche se, occorre sottolineare, si è ancora nelle supposizioni. Sicuramente il gesto compiuto dall’attore di eliminare le foto con la moglie da social e di non presentarsi alla festa del suo compleanno hanno spiazzato tutti, specialmente se paragonate ad un anno fa quando, il 5 aprile del 2022 sul social scrisse: “Oggi è il compleanno della mia signora, della mia dolce metà, della mia vita, della mia regina, della mia complice, del mio amore, di mia moglie. Ti amo fino alle stelle”.

Nessuno poteva minimamente ipotizzare che un amore così promettente potesse già arrivare al capolinea. Tina Kunakey ha origine italiane visto che sua madre, Nadia, è siciliana, precisamente di Caltanissetta. La modella di Tolosa ha rappresentato per l’attore una nuova pagina importante della sua vita sentimentale dopo la lunghissima relazione con l’attrice Monica Bellucci durata ben 17 anni. Dal loro rapporto sono nate le figlie Deva e Léonie. Vincent e Monica si sono separati nel 2013, quindi 10 anni fa esatti.

Vincent Cassell e Tina Kunakey, il matrimonio sotto il sole il Bidart

In seguito alla separazione da Monica Bellucci, Vincent Cassel incontrò la modella Tina Kunakey che aveva 20 anni. L’attore aveva dichiarato a Vanity Fair: “Ad un certo punto della mia vita, non pensavo che avrei incontrato un’altra persona da amare”, aggiungendo: “Credevo davvero che sarei rimasto single per sempre, invece ho trovato Tina“. Il francese aveva poi commentato: “D’altronde non puoi scegliere di chi innamorarti”.

Vincent e Tina hanno in comune l’amore che nutrono per il mare e, in particolare, per le tavole da surf. Questa passione ha inciso nella loro relazione e sotto il sole di Bidart – un piccolo comune al confine con la Spagna, dove la modella è cresciuta, i due si sono sposati ad agosto del 2018 in total white. Dal loro rapporto d’amore è nata Amazonie, la terza figlia per Cassel dopo le due avute da Monica Bellucci. Vincent Cassel e Tina Kunakey hanno vissuto insieme il periodo del lockdown, soprattutto sul divano vedendo intere serie televisive come Euphoria o Emily in Paris. Nel 2021, Tina aveva pensato anche ad una linea di abiti da indossare in coppia per la marca parigina The Kooples.

