Vincenzo De Lucia, chi è l’imitatore di Maria De Filippi ad Amici Full Out/ Nel 2009 ha vinto Premio Noschese

Chi è Vincenzo De Lucia, imitatore di Maria De Filippi ospite ad Amici Full Out

Questa sera, martedì 20 giugno, su Italia1 va in onda Amici Full Out, il concerto che ha come protagonisti gli allievi dell’ultima edizione di Amici. L’appuntamento è a partire all 21.20. Lo spettacolo si è tenuto lo scorso 11 giugno a Rock in Roma, all’Ippodromo delle Cappannelle. Alla conduzione Nicolò De Vitiis e la ballerina Isobel Kinnear, arrivata in finale, affiancati da Giulia Stabile. Presente, fra gli altri, l’imitatore napoletano Vincenzo De Lucia che tra i suoi cavalli di battaglia vanta personaggi quali Mara Venier, Ornella Vanoni e la conduttrice di Amici, Maria De Filippi, che però, come ha dichiarato in passato non ha mai avuto modo di conoscere.

È un imitatore noto per aver partecipato al varietà di Rai 2 Stasera Tutto è Possibile, il programma condotto da Stefano De Martino. Vincenzo De Lucia è attore, ma anche sceneggiatore e aiuto regista. Nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese, il riconoscimento più importante a livelli nazionali per un imitatore. Il successo per lui arrivato nel 2020 con ‘Made in Sud’, dove ha conquistato il pubblico imitando personaggi famosi. Con le sue imitazioni si è ritagliato uno spazio anche a Tale e Quale Show.

Vincenzo De Lucia, la consacrazione arriva con Made in Sud

Vincenzo De Lucia, nato nel 1987 ha una lunga gavetta alle spalle ed una carriera teatrale che lo ha visto impersonare tutti i ruoli: attore, sceneggiatore, regista, aiuto-regista. Nel 2010 è nel cast di “Marialuna…una vita tutta in salita!” in onda sulla Rai per la trasmissione “Palcoscenico”. L’opera musicale diretta dal Maestro Pino De Maio è uno spaccato che racconta le storie dei ragazzi del carcere minorile di Nisida, con gli stessi come attori. Nel 2013 Vincenzo de Lucia è in “Komikamente“, show comico condotto da Michele Caputo, in onda dal Teatro Diana sulle emittenti regionali Piuenne, Televomero, Canale 21.

Entra un anno più tardi nella compagnia stabile del Teatro Sannazaro di Napoli, storica compagnia napoletana diretta un tempo da Nino Taranto e Luisa Conte. Fu con lo spettacolo “Zia Mara Celebration”, tutto dedicato a Mara Venier, che Vincenzo De Lucia inizia a guadagnare popolarità lontano dalla sua città natale diventando anche il female impersonator ufficiale del Gay Village, sotto la direzione artistica di Vladimir Luxuria, dal 2015 al 2018. La partecipazione a “Made in Sud”, nell’edizione 2020, lo ha definitivamente lanciato nel mondo della tv. Nel biennio 2020-2021, infatti, ha partecipato anche come ospite fisso a “Domenica In”.











