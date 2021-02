Vincenzo De Lucia, chi imiterà?/ Ancora Barbara D’Urso: intervista con Mara Venier…

Vincenzo De Lucia torna nel salotto di Domenica In, ospite della puntata in onda oggi, 28 febbraio. L’imitatore che il pubblico della Rai può anche ammirare nei panni di Maria De Filippi durante le puntate di Stasera tutto è possibile, ha conquistato il cuore di Mara Venier che, anche oggi, gli concederà il giusto spazio per sfoggiare il suo talento. Chi miterà nel corso del nuovo appuntamento con Domenica In? Tornerà a calarsi nei panni di Barbara D’Urso esattamente come ha fatto nelle precedenti puntate di Domenica In? Nei panni della conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5, Vincenzo De Lucia, ogni settimana, strappa sorrisi. Le sue imitazioni sono molto apprezzate anche dalla D’Urso che, su Instagram, pubblica spesso tra le storie alcuni momenti delle varie imitazioni. Anche oggi, dunque, tornerà a cantare Dolceamaro?

VINCENZO DE LUCIA, LA SUA BARBARA D’URSO INTERVISTA MARA VENIER?

Non ci sono anticipazioni sulla nuova imitazione di Vincenzo De Lucia, ma l’imitatore potrebbe tornare ad indossare i panni di Barbara D’Urso per poter intervista Mara Venier. Durante una delle ultime puntate di Pomeriggio 5, la D’Urso ha lanciato un invito alla Venier. “Cara Mara devi assolutamente venire a farti fare una d’Urso intervista qui da me, poi io vengo da te a farmi fare una Venier intervista, urgente, ma che meraviglia“, ha detto Barbara. In attesa che Mara Venier accetti l’invito della vera Barbara D’Urso, a realizzare l’intervista potrebbe essere proprio la D’Urso di Vincenzo De Lucia. Oltre a cantare e ad intrattenere il pubblico di Raiuno con le sue movenze, la Barbara D’Urso di Vincenzo De Lucia intervisterà davvero Mara Venier? Ma soprattutto, l’imitatore, considerato uno dei migliori talenti del momento, indosserà nuovamente i panni della conduttrice di canale 5 o deciderà di sorprendere il pubblico con un nuovo personaggio? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Domenica In.



