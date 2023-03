Vincenzo Donnamaria si scaglia contro il GF Vip/ “Mezz’ora di share per mio figlio…”

Vincenzo Donnamaria, padre di Edoardo: stoccata social per il GF Vip

La squalifica di Edoardo Donnamaria al GF Vip è stata forse la circostanza più clamorosa dell’attuale edizione del reality. La questione a distanza di diversi giorni è ancora dibattuta, ed è lecito credere che lo sarà ancora a lungo vista la risonanza dell’evento. Sulla circostanza, dopo un dovuto silenzio, si è espresso anche il padre del volto di forum, Vincenzo Donnamaria. Con un post scritto si twitter, l’opinione del genitore è apparsa in maniera piuttosto chiara e a molti è sembrato un chiaro attacco contro alcune dinamiche del programma.

“Sono molto meno dilettanti di quello che pensate: hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse”. Inizia così il post con vena polemica di Vincenzo Donnamaria – il padre di Edoardo Donnamaria – che appare piuttosto contrariato rispetto alle ragione che hanno portato alla squalifica immediata del figlio dal GF Vip. Il suo commento continua quasi come una sorta di filastrocca, con una voluta ripetizione della parola “interesse”, in maniera tutt’altro che casuale.

Vincenzo Donnamaria e la ricerca di “interesse” del GF Vip a discapito del figlio Edoardo

“Hanno creato hashtag in tendenza e quindi interesse; hanno fatto la prima mezz’ora per share sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito i fuochi d’artificio e quindi interesse”. Vincenzo Donnamaria – padre di Edoardo – ribadisce e sottolinea punto per punto tutte le circostanze dove, a suo dire, il GF Vip avrebbe sfruttato il figlio come capro espiatorio o semplicemente come esca perfetta per creare maggiore audience e seguito. “Hanno creato i presupposti per un incontro con il suocero e manager e quindi interesse; hanno creato i presupposti per un incontro col fandom e quindi interesse”.

Vincenzo Donnamaria, sempre rimarcando la parola “interesse”, sia avvia alla conclusione del suo discorso perentorio contro il GF Vip e in difesa di suo figlio Edoardo. “Tutti aspettano l’ingresso di Edo nei prossimi venti giorni, e quindi interesse. Il tutto gratis, ragazzi! Questi sono geni… Altrochè storie”. Il messaggio del padre di Edoardo Donnamaria si conclude e buona parte degli utenti sembrano aver colto il messaggio tra le righe. Il genitore ha alluso in maniera diretta a quanto a suo dire il GF Vip si sia quasi retto sulla figura del figlio, prontamente scaricato con una squalifica a suo giudizio ingiusta che, a sua volta, è utilizzata come veicolo di ulteriore share.











