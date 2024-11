Passando in rassegna le varie edizioni di Amici, un riferimento nostalgico non può che soffermarsi sul vincitore dell’edizione del 2014 che ancora oggi resta nel cuore degli appassionati: Vincenzo Durevole. Il ballerino si mise in evidenza per un percorso condito da emozioni, determinazione ma soprattutto crescita; di settimana in settimana abbiamo osservato miglioramenti e performance sempre più convincenti fino ad arrivare alla vittoria finale.

Andrea Lolli, chi è il compagno di Elisa Di Eusanio/ "Mi ha fatto capire l’amore, un sentimento maturo"

Ma chi è Vincenzo Durevole, vincitore di Amici nel 2014 e cosa fa oggi? Originario di Napoli, classe 1992; ha ovviamente coltivato la passione per la danza fin da bambino prima di trovare il suo vero trampolino di lancio grazie al talent. Negli anni a seguire ha chiaramente dato seguito a quel trionfo affermandosi sia come insegnante – nell’ambito del latino – sia come performer.

Gaia Gozzi e il fidanzato Daniele Dezi si sono lasciati?/ La cantante tra ‘confessioni’ hot e riservatezza

Vincenzo Durevole, c’è una fidanzata nel cuore del vincitore di Amici 2014?

Qualcuno ricorderà il suo ritorno sul piccolo schermo proprio qualche settimana fa: Vincenzo Durevole – vincitore di Amici nel 2014 – partecipò infatti come special guest a Temptation Island 2024 in qualità di maestro di danza. Un siparietto più goliardico che altro ma certamente un modo per ricordare agli affezionati la bellezza del suo talento.

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata e sentimentale di Vincenzo Durevole, il ballerino ha una fidanzata? Molto poco si sapeva prima, ancora meno oggi; il ballerino è sempre stato molto discreto a proposito della sua sfera amorosa e non trapelano, anche dai social, informazioni che possano ricondurre effettivamente ad una possibile o presunta fidanzata di Vincenzo Durevole, vincitore di Amici nel 2014.

Veronica Peparini, chi è la compagna di Andreas Muller/ Le figlie Penelope e Ginevra: "Penso a un miracolo…"