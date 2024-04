Vincenzo Italiano, bacio a Vanessa Leonardi in diretta?/ La Fiorentina smentisce: “Fitta conversazione”

Bacio sì o bacio no? È questo il dilemma che tiene banco da giorni nel mondo del calcio italiano dopo quanto accaduto tra Vincenzo Italiano e Vanessa Leonardi. Il tecnico della Fiorentina, dopo il 2-0 messo a segno nei tempi supplementari contro il Viktoria Plzen, che ha permesso ai viola di qualificarsi in semifinale di Conference League, è corso a bordo campo dove si è avvicinato all’inviata di Sky. Dopo averle detto qualcosa, si è accostato al viso della giornalista, coperto dal cappuccio del giubbotto: ad alcuni è sembrato che il tecnico, in quei brevi istanti, desse un bacio a Leonardi. Così, però, non è stato: nonostante questo, le immagini hanno fatto il giro del web, con una ricostruzione ovviamente sbagliata.

A generare l’equivoco è stata la stessa Sky: il telecronista che si è occupato di diretta gol, ingannato dalla prospettiva, ha usato il termine “bacetto” per descrivere quella scena tra l’allenatore e la giornalista. In molti, dunque, hanno pensato che il tecnico fosse corso a bordo campo baciando Vanessa Leonardi per festeggiare la qualificazione: in realtà le cose non sono andate così. L’episodio aveva destato scalpore in quanto entrambi sono sposati: il mister della Fiorentina è legato a Raffaella, da cui ha avuto due figli nel 2002 e nel 2007, mentre l’inviata di Sky è sposata con il telecronista sportivo Maurizio Compagnoni.

Maurizio Compagnoni smentisce: “Ma non l’ha baciata!”

Nel corso del match, quando la Fiorentina ha segnato il 2-0 ottenendo così la qualificazione alla semifinale di Conference League, Vincenzo Italiano è corso a bordo campo e si è avvicinato a Vanessa Leonardi, coperta dal cappuccio del giubbotto, probabilmente dicendole qualcosa all’orecchio. Il telecronista di Sky che stava commentando la diretta gol, però, ha ricostruito l’episodio in maniera errata: “Vanessa Leonardi? Bacetto, bacetto di Vincenzo Italiano a Vanessa Leonardi!” ha urlato. Nessuna dimostrazione di affetto spontanea, però: la ricostruzione errata è stata smentita da più fonti.

La Fiorentina, in una nota diffusa dall’agenzia di informazione LaPresse, ha comunicato: “Nessun bacio, la giornalista aveva solo la testa sotto il cappuccio ed era solo una fitta conversazione”. A smentire sui social è stato anche Maurizio Compagnoni, marito dell’inviata di Sky. Sui social gli è stato chiesto come mai Italiano avesse baciato la moglie. “Ma non l’ha baciata”, ha scritto lui, per poi aggiungere: “Ma secondo te Italiano lo fa davanti a mille telecamere e con sua moglie in tribuna? Qualcuno, poverino, proprio non ci arriva”.











