Chiara Celotto racconta la sua Alagia in Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso

Chiara Celotto, giovane attrice che, nella fiction “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” interpreta Alagia, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage svelando alcuni dettagli del suo personaggio, ma anche quelli della sua vita privata. Soffermandosi sull’evoluzione del personaggio di Alagia, l’attrice spiega come la maternità spinga inevitabilmente Alagiaa correggere alcuni suoi lati caratteriali per entrare ufficialmente nel mondo degli adulti e assumersi tutte le responsabilità dell’essere genitore.

Chi ha ucciso Venere in Vincenzo Malinconico 2? Anticipazioni ultima puntata/ Testimone scomoda di un abuso

“La sua positività nel guardare le cose, la leggerezza che, però, diventando mamma inevitabilmente perderà almeno un po’. In questa seconda stagione si pone più domande sul suo futuro, è più adulta, abbandona la spensieratezza, ma non il suo carattere ironico. Continuerà a prendersi in giro con Vincenzo, resterà quel rapporto paritario che c’è tra loro”, le parole dell’attrice.

Vincenzo Malinconico 2, anticipazioni oggi 16 dicembre 2024/ L'avvocato risolve il caso Venere

Chiara Celotto e la brutta esperienza del passato

Nata come ballerina, Chiara Celotto, crescendo, ha cercato un’arte che le permettesse di non rinunciare alla sua creatività ma che le aprisse anche nuove strade. Non tutto, però, è stato facile perché, come ha spiegato lei stessa ai microfoni di Fanpage, ha vissuto una brutta esperienza emotiva che le ha fatto perdere quelle che, fino a quel momento, erano state le sue caratteristiche.

“Ho avuto una brutta esperienza emotiva, che mi ha fatto perdere l’allegria, l’autostima, trovare la gioia in qualsiasi cosa. Ero spenta. Nei provini, ovviamente, questa cosa viene fuori, pur interpretando altre persone, sei sempre tu a dar loro vita e si può mentire, ma fino ad un certo punto. Non riuscivo ad essere una tavola bianca”, ha detto. A farglielo notare è stato “un casting director che già conoscevo, mi disse che non mi trovava come al solito. E da lì ho pensato di dover prendere in mano la situazione”.

Andrea Montovoli, felice con la fidanzata Roberta Fontana/ "Compagno di viaggio e di vita"