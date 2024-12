Anticipazioni Vincenzo Malinconico 3 trama, terza stagione: Malinconico si ammala di tumore

Si sta per concludere anche questa seconda stagione di Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso con l’ultima puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 16 dicembre 2024 sempre in prima serata su Rai1. Si scoprirà chi ha ucciso Venere, la giovane prostituta che proprio a Malinconico ha chiesto aiuto durante una retata e se Vincenzo Malinconico, che verrà accoltellato, morirà o riuscirà a salvarsi. L’attenzione del pubblico, tuttavia, è proiettata più avanti, ci sarà una terza stagione della fiction di Rai1 e quali possono essere i possibili intrecci di trama?

Nonostante il silenzio della Rai, della produzione e del cast, visti gli ottimi ascolti è molto probabile che la fiction abbia una nuova stagione e dunque possiamo addentrarci sulle possibili anticipazioni Vincenzo Malinconico 3 trama delle prossime puntate partendo dai libri da cui è tratta la serie tv. Il personaggio di Malinconico è nato dalla penna di Diego De Silva e proprio nei suoi romanzi che non sono ancora stati trasportati sul piccolo schermo è possibile trovare la possibile trama della terza stagione. Nel romanzo I valori che contano: (avrei preferito non scoprirli) si affronta la malattia di Vincenzo Malinconico, un tumore, un linfoma non Hodgkin che lo travolgerà all’improvviso, e lo obbligherà a familiarizzare con medici e terapie, scatenandogli un’iperproduzione di filosofeggiamenti gratuiti’.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico 3 trama: continua l’amore per Clelia Cusati

È sempre dai libri di Diego De Silva possiamo ricavare altre anticipazioni Vincenzo Malinconico 3 trama. Non solo si potrebbe affrontare la malattia, il tumore di Vincenzo Malinconico ma anche dare più spazio alla sua intrigata vita sentimentale a cominciare dalla giornalista Clelia Cusati (Giulia Bevilacqua). È stato proprio grazie a lei che ha superato la delusione amore con la collega Alessandra Persiano e sicuramente il loro amore potrebbe avere nuovi sviluppi. E poi ancora non possono mancare l’ex moglie ancora invaghita Nives (Teresa Saponangelo) la figlia Alagia (Chiara Celotto) che lo ha reso nonno di un nipotino che ha il suo nome ed il figlio Alf (Luca Cavallo) mentre sullo sfondo continueranno i casi legali improbabili ed i surreali clienti.