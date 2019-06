Vincitore All Together Now, chi è?/ Martina Maggi, Alessandra Procacci tra i favoriti

Questa sera, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Michelle Hunziker e J-Ax presenteranno le battute finali dello show musicale in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Solamente uno dei concorrenti sarà il vincitore: chi avrà la meglio tra i finalisti rimasti in gara? La serata si presenta già più impegnativa ed emozionante del previsto, con ospiti e “novità” che renderanno il format forse un poco più scorrevole del previsto. I dodici finalisti di questa prima edizione sono: Martina Maggi, Alessandra Procacci, Veronica Liberati con 99 voti, Rosy Messina con 91 voti, Gregorio Rega con 97 voti, Carlo Paradisone con 92 voti, Samantha Discolpa con 60 punti, Daria Biancardi con 99 punti, Federica Benci con 87 punti, Manuel Colecchia con 99 punti, Luca Di Stefano con 73 punti e Dennis Fantina con 94 punti. Questi dodici aspiranti cantanti, si contendendo un ricco premio finale da 50mila euro. Con questo denaro, molti di loro potranno anche realizzare il sogno di incidere un CD musicale.

50mila euro il premio per il vincitore di All Together Now

La prima stagione di All Together Now si chiuderà questa sera con un solo vincitore. 12 i finalisti rimasti in gara che, oltre al primo posto, concluderanno la finale con un premio da 50mila euro che potrebbe letteralmente modificare la loro vita. Per il sesto e ultimo appuntamento con lo show musicale, ci saranno grandi ospiti: Renato Zero, Al Bano, Nek, Ron e Ivana Čanović. Alcuni di loro duetteranno con i finalisti su brani cult della musica pop italiana, facendo emozionare il pubblico. Torneranno in studio anche Gabriele Cirilli, Youma Diakite e Ariadna Romero. Oltre ai giudici e le loro intuizioni, saranno protagonisti i concorrenti, verso una finale che si presenta già più scoppiettante e attesa del previsto. Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma, seguirà da vicino anche questo ultimo appuntamento da vedere anche in streaming e commentare sui social network ufficiali.

