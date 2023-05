Vincitore Amici 2023, chi è?/ Finalissima tra Angelina e Mattia: per il web trionferà…

È Angelina la seconda super finalista di Amici 2023. La cantante, figlia d’arte, batte Wax e si prepara a sfidare Mattia Zenzola, vincitore del circuito danza, per il premio finale. Ad Angelina va anche il premio della critica, che alla quasi unanimità premia proprio la figlia di Pino Mango e il suo grande talento. Sarà lei a vincere questa edizione del talent?

Il web intanto inizia a fare pronostici su chi solleverà l’ambita coppa d’oro di Amici 2023. Lo scontro è particolarmente equilibrato: il fandom di Mattia è molto forte e attivo, pronto a sostenerlo fino alla fine; tuttavia sono in tantissimi a sostenere il talento di Angelina, anche chi prima tifava altri allievi (Isobel o Wax). Questo potrebbe assicurarle la vittoria… (Aggiornamento di Anna Montesano)

È Mattia il primo super finalista di Amici 22. Il ballerino di Raimondo Todaro prosegue il suo percorso, emulando finora quello che in passato è stato di Andreas Muller. L’oggi ballerino professionista, dopo essere stato costretto ad abbandonare Amici per infortunio ad un passo dal serale, è tornato l’anno successivo e Amici lo ha poi vinto. Riuscirà Mattia a trionfare così come fece Andreas?

Probabilmente molto dipenderà anche da chi tra Wax e Angelina riuscirà a sfidarlo nella finalissima. È infatti ora in atto al sfida per il circuito di canto tra i due artisti rimasti in gara: chi vincerà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è il vincitore Amici 2023? Oggi 14 maggio, in diretta su Canale 5 in prima serata, va in onda la finale di Amici 22, che proclamerà il vincitore di questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Angelina Mango, Wax, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola, due cantanti e due ballerini, sono gli allievi che, dopo un percorso di circa otto mesi (chi tutti, chi meno), hanno conquistato un posto in finale. Ognuno di loro è riuscito a dimostrare grande determinazione e un talento unico, ma chi riuscirà a sollevare l’ambita coppa dorata?

È dunque ora di analizzare i quattro percorsi, cercando di capire, anche rispetto a quanto accade sui social, chi ha le maggiori chance di vincere Amici 22. Ricordiamo però che, prima della vittoria assoluta, verrà proclamato il vincitore di categoria: uno per il ballo, uno per il canto.

Partendo dal canto, la sfida si gioca tra Wax e Angelina. Altalenante il percorso del primo, che ha letteralmente diviso il web tra chi lo ama e chi lo vorrebbe fuori alla prima sfida. Motivo per il quale appare difficile diventi il vincitore Amici 2023. Fortemente sostenuta invece Angelina, sia dal pubblico che dai professionisti, che finora hanno manifestato sempre stima per il suo talento. Da questo e dai sondaggi web, sembra sarà lei a vincere la categoria canto.

Per il ballo è invece ‘scontro’ tra Isobel e Mattia. Una sfida molto più ardua, visto che i due sono egualmente sostenuti dai telespettatori di Amici 2023. Sul web però si sono mobilitate in modo particolare le fan di Mattia, al fine di sostenerlo verso la vittoria. Va detto che Mattia ha avuto una visibilità maggiore rispetto a Isobel, essendo questo il suo secondo anno consecutivo ad Amici. Se Mattia, dunque, vincerà la categoria danza, dovrà vedersela con Angelina per la finalissima. In quel caso, la vittoria non è però così scontata.











