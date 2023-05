Vincitore Amici 2023 Serale: chi è?/ Il pronostico degli insegnanti spiazza

Vincitore Amici 2023 Serale: il pronostico degli insegnanti

Il countdown per la finalissima del serale di Amici 2023 è partito. Domenica 14 maggio sarà eletto il vincitore della 22esima edizione del talent show di Maria De Filippi tra Mattia, Isobel, Wax e Angelina. Due ballerini e due cantanti che si contenderanno la vittoria e il montepremi da 150mila euro. Chi sarà, dunque, il vincitore? Sono due i nomi più gettonato e non solo tra i fan del talent show. Anche gli insegnanti, infatti, sembrano orientati a puntare tutto su Angelina per il canto e Isobel per la danza.

La cantante e la ballerina hanno conquistato non solo la fiducia delle proprie insegnanti ovvero Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, ma anche quella degli insegnanti delle altre squadre. A puntare tutto su Angelina, infatti, è anche Rudy Zerbi che, dopo l’eliminazione di Aaron, non ha alcun cantante che lo rappresenta. Anche Emanuel Lo e la stessa Alessandra Celentano riconoscono l’immenso talento di Angelina e la vedono sicuramente come una probabile vincitrice. Arisa, invece, pur riconoscendo il talento di Angelina, non nasconde di sperare in una vittoria di Wax.

Vincitore Amici 2023: Isobel mette tutti d’accordo

Tra Isobel e Mattia, gli insegnanti della scuola di Amici 2023, puntano tutto su Isobel come vincitrice del circuito, ma anche dell’intero talent. Alessandra Celentano sottolinea non solo il grande talento della ballerina australiana, ma anche della sua grande professionalità considerandola già pronta per lavorare con i professionisti. Stesso parere anche da parte di Lorella Cuccarini che riconosce l’immenso valore di Isobel così come Emanuel Lo che ammette di non dover correggere niente a Isobel.

Anche gli insegnanti di canto esprimono ammirazione per Isobel mentre Raimondo Todaro, pur riconoscendo il talento dell’allieva della Celentano, non nasconde di puntare molto su Mattia per il quale anche la stessa Celentano ha speso belle parole ribadendo di trovarlo bravo nel suo stile.

