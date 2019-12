Vincitore Antonino Chef Academy/ Chi è? Davide Marzullo e Nicole Bartolini i favoriti

FINALE ANTONINO CHEF ACADEMY: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Quale dei quattro concorrenti ancora in gioco sarà il vincitore di Antonino Chef Academy, conquistando un lasciapassare privilegiato per l’ambita brigata di Villa Crespi? Dopo le due eliminazioni dell’ultima puntata, che hanno di fatto escluso dalla rosa due concorrenti promettenti, Pietro Sparesotto e Angelo Milone, a disputare la finale sono rimasti solo in quattro: Nicole Bartolini, Federico Liu, Davide Marzullo e Francesco Petito. Chi riuscirà a realizzare le migliori tre prove della serata e accumulare il maggior numero di punti? Fare dei pronostici è tutt’altro che semplice: ognuno di loro ha dimostrato di avere dalla sua tutte le carte in regola per ottenere la vittoria. Inoltre, il format della gara non esclude colpi di scena; così come lo chef Antonino Cannavacciuolo, che nel corso della finale non farà sconti a nessuno.

LE PROVE E I FAVORITI: DAVIDE MARZULLO E NICOLE BARTOLINI

Nella finale che decreterà il vincitore di Antonino Chef Academy, i quattro concorrenti ancora in gioco si ritroveranno a un passo da Villa Crespi. Lo chef stellato aprirà infatti ai quattro cuochi le porte della sua prestigiosa brigata, chiedendo loro, per la prima prova, di preparare un piatto, tra quelli più iconici del menù: quaglia, scampi e salsa yakitori. In questa fase ci sarà un eliminato, come nella prova successiva, che vedrà i tre concorrenti ancora in gioco unirsi allo chef per una vera e propria preparazione serale. Chiuderà la serata un duello finale a due, con il quale verrà decretato il vincitore. Chi riuscirà ad avere la meglio? Pur considerando il carattere aleatorio della gara, i favoriti alla vittoria sono in tutto due. Il primo è Davide Marzullo, il concorrente che fino a oggi ha potuto contare sui voti più alti grazie soprattutto al suo spiccato talento; la seconda è Nicole Bartolini, tra i concorrenti più temuti dal favorito, Marzullo, che si è distinta per la sua capacità di eccellere e fare tesoro, allo stesso tempo, dei suggerimenti dello chef. Chi tra loro la spunterà?

FEDERICO LIU E FRANCESCO PETITO

A contendersi il preziosissimo posto nella brigata di Villa Crespi ci sono anche altri due concorrenti di Antonino Chef Accademy. Stiamo parlando di Federico Liu, giovanissimo cuoco e figlio d’arte, la cui caratteristica fondamentale è quella di non essere mai soddisfatto dei suoi piatti, e Francesco Petito, che ha dalla sua la militanza in alcune tra le cucine più prestigiose del paese. Due veri e propri numeri uno che hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per accedere nelle cucine di Antonino Cannavacciuolo e che questa sera potrebbero dare del filo da torcere ai due favoriti. Tuttavia, i due concorrenti dovranno tenere a bada quelle piccole debolezze che fino a oggi hanno segnato il loro percorso. Liu dovrà cercare di credere di più in se stesso e nei suoi piatti, Petito dovrà fare il possibile per concentrarsi sulla sfida. Sarà uno di loro a trionfare? Appuntamento questa sera alle 21.15 su Sky Uno e sul digitale terrestre al canale 445.



