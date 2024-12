Bianca Guaccero potenziale favorita di Ballando con le Stelle 2024? La proclamazione del vincitore si avvicina

Chi sarà il vincitore Ballando con le Stelle 2024? Tra poche ore scopriremo finalmente il verdetto sul campione o la campionessa di questa edizione. Dopo tanti mesi di prove e sacrifici, è il momento di fare sul serio e puntare al titolo. Questa sera, sabato 21 dicembre, si giocano il titolo di vincitore sei coppie, vale a dire Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Federica Nargi e Luca Favilla, Annalou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

Claudio e Concetta, chi sono i genitori di Federica Nargi/ Dediche d'amore social alla figlia: "Meravigliosa"

Difficilissimo fare pronostici, come conferma Milly Carlucci dal dietro le quinte, dove tira un’aria frizzantina in vista della finale. “Questa volta come mai prima è difficile dire chi sarà il vincitore, tutti i finalisti hanno le loro caratteristiche”, dice la padrona di casa a poche ore dalla finale.

Vincitore Ballando con le stelle 2024, chi è? Cresce l’attesa per il verdetto: ecco i favoriti

La sensazione, ripensando a questi mesi, è che il titolo di vincitore alla fine se lo contenderanno Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con Federica Nargi e Luca Favilla. Subito dietro Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, oltre a Federica Pellegrini che col nuovo maestro Pasquale La Rocca spera di aver preso la rincorsa vincente. Più defilati, almeno sulla carta, Tommaso Marini e la sua maestra Sophia Berto, così come lontani dalla vittoria sono Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

Ilaria D'Amico, chi è la moglie di Gigi Buffon/ "Abbiamo accolto i nostri figli e amalgamato la famiglia"

Vedremo cosa accadrà, intanto in rete viene fatto notare che, nella storia del programma, ha vinto per ben dieci volte una donna, e secondo gli esperti Sisal, questo epilogo potrebbe confermarsi anche questa sera, con Bianca Guaccero che in effetti è data favorita a 1,85 per la conquista di Ballando con le Stelle 2024. Sarà davvero così? Si preannuncia una puntata dalle mille emozioni…