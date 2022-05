Vincitore Europa League 2022 e albo d’oro/ Finale Eintracht Rangers, chi vince?

VINCITORE EUROPA LEAGUE 2022: EINTRACHT O RANGERS?

Chi sarà il vincitore dell’Europa League 2021-2022? La finale Eintracht Rangers è alle porte: alle ore 21:00 di mercoledì 18 maggio il Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia ospita la partita che vale il titolo, e allora scopriremo quale squadra succederà nell’albo d’oro al Villarreal, che un anno fa ha saputo battere il Manchester United ai calci di rigore. Va ricordato un aspetto molto importante: il vincitore di Europa League da qualche anno si qualifica direttamente all’edizione seguente della Champions League. Una grande occasione per entrambe, perché i Rangers giocando nel campionato scozzese (ed essendo arrivati secondi) hanno quasi sempre le porte sbarrate (se non superando i turni preliminari, ma ancora per poco) mentre l’Eintracht in Bundesliga è arrivato undicesimo.

Finale Europa League 2023/ Quando e dove si gioca: stadio e città

Di conseguenza, qualora la squadra di Francoforte dovesse risultare vincitrice dell’Europa League, l’anno prossimo la Germania avrebbe quattro rappresentanti in Champions League (dal campionato si sono qualificate Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lipsia), come era già accaduto in questa edizione alla Spagna con Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia e appunto Villarreal. Sia come sia, noi dobbiamo scoprire chi sarà il vincitore di Europa League per la stagione 2021-2022, perché tra poco la finale Eintracht Rangers prenderà il via…

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT RANGERS/ Quote: Tavernier, il terzino goleador

L’ALBO D’ORO DI EUROPA LEAGUE: VINCITORE 2022

Mentre aspettiamo il vincitore di Europa League e la finale Eintracht Rangers, possiamo ricordare andando a vedere l’albo d’oro che la Scozia non è mai riuscita a vincere una singola edizione: per tre volte ha raggiunto la finale e l’ultima proprio con i Rangers (nel 2008) ma il trofeo non è mai stato messo in bacheca da una rappresentante di questa nazione. Naturalmente invece la Germania è ben presente nell’albo d’oro di Europa League, che nella nostra analisi comprende ovviamente anche la Coppa Uefa (lo stesso trofeo, che poi ha cambiato nome e formula nel terzo millennio): per i tedeschi i successi sono 6, quarto posto alle spalle di Spagna, Inghilterra e Italia e con l’Eintracht che compare nella lista, perché la rappresentante di Francoforte ha sollevato l’Europa League nel 1980 in un derby con il Borussia Monchengladbach.

DIRETTA EINTRACHT RANGERS/ Video streaming Tv8: due precedenti, due vittorie tedesche

Rimane quello l’ultimo trofeo internazionale vinto dall’Eintracht; nell’albo d’oro di Europa League dunque avremo comunque una squadra inedita se ci riferiamo alla competizione propriamente detta, la cui prima edizione è scattata nel 2009, ma soprattutto stiamo parlando di due società che negli ultimi anni hanno parecchio sofferto, tanto è vero che i Rangers sono tornati in Scottish Premiership, dopo il fallimento, soltanto nel 2016 mentre l’Eintracht ancora nel 2011 era in Zweite Bundesliga, dove non ha poi trascorso così pochi campionati dal 2000 a oggi. Insomma, vedremo cosa succederà tra poco e chi sarà il vincitore dell’Europa League 2021-2022 nella finale Eintracht Rangers…











© RIPRODUZIONE RISERVATA