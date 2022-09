Vincitore Grande Fratello Vip 2022, chi sarà?/ Carolina Marconi sul podio e…

Grande Fratello Vip 7, chi vincerà l’edizione? I pronostici

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha presentato i primi concorrenti che hanno dato il via al loro percorso nella casa. Nel corso della seconda puntata, in onda il prossimo giovedì, a varcare la porta rossa sarà un secondo gruppo di vipponi. Nonostante la trasmissione sia iniziata da poco, alcuni bookmakers si sono scatenati e hanno fatto le prime scommesse su chi potrebbe trionfare in questa edizione del Grande Fratello Vip. Al primo posto troviamo inaspettatamente Wilma Goich, l’ex moglie di Edoardo Vianello seguita da Sara Manfuso e Charlie Gnocchi che finora è stato uno dei più apprezzati sui social. Charlie ha portato buonumore e le sue espressioni sono state le più twittate ieri sera sui social. Al quarto posto troviamo invece Attilio Romita seguito da Alberto De Pisis, Gegia e Patrizia Rossetti. Fanalino di coda per Daniele Dal Moro e Cristina Quaranta.

Stando alle quotazioni degli scommettitori, sembrerebbe che almeno per il momento la Vippona ad avere più chance di classificarsi al primo posto sarebbe Carolina Marconi, che entrerà nella casa nel corso della prossima puntata. La sua storia potrebbe appassionare e commuovere il pubblico a casa. I concorrenti del Gf Vip che finora invece potrebbero non vedere mai la vittoria sono Pamela Prati e Antonino Spinalbese, giudicato troppo arrogante sul web.

Tra i concorrenti della prima puntata del Grande Fratello Vip, a infiammare i social è stata Elenoire Ferruzzi. Il suo era uno degli ingressi più attesi e Elenoire non ha deluso le aspettative. E’ apparsa esuberante e provocatoria. Da lei ci si aspetta molto. Anche Cristina Quaranta ha rivelato un carattere forte e determinato. Simpatico il siparietto con Antonino Spinalbese che invece ha varcato la porta rossa con troppa sicurezza e sul web è stato bocciato il suo comportamento.

Non è piaciuta nemmeno Ginevra Lamborghini che aveva rifiutato la partecipazione lo scorso anno dopo che si era lamentata per il fatto che Signorini voleva farla parlare del suo rapporto familiare. Appena ha messo piede nella casa, è stata lei a parlare però di Elettra Lamborghini e del fatto che non fosse stata invitata alle sue nozze. Ginevra ha peccato di coerenza e al web questo comportamento è risultato indigesto. Flop anche per Patrizia Rossetti. Oggi in molti sui social hanno ricordato la sua frase: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show”. Alcune volte sarebbe meglio il silenzio.

