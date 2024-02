Vincitore Sanremo 2024, il pronostico di Francesco Facchinetti/ “Sul podio Loredana Bertè e Irama”

A Casa Chi si accendono le discussioni sul Festival di Sanremo 2024 e si discute già su quello che sarà il vincitore. Tra gli ospiti della puntata odierna infatti c’è stato Francesco Facchinetti, che ha partecipato da cantante per tre volte, adesso veste i panni del manager. I cantanti che collaborano con la sua scuderia in gara in questi anni sono stati diversi. Tra questi Mr. Rain che nell’edizione scorsa si è piazzato sul podio con Supereroi e che adesso torna sul palco dell’Ariston con Due altalene.

Nel pronostico di Francesco Facchinetti però non è inserita la sua scommessa, che giustamente vuole tenere fuori. “Non cito i cantanti con cui collaboro perché sono molto scaramantico. Ogni anno ho i miei riti, indosso sempre la stessa giacca”. E sul possibile podio: “Ci sono tantissimi brani belli. Loredana Bertè e Irama sicuramente. Poi uno tra Angelina Mango e i The Kolors”.

Vincitore Sanremo 2024, il pronostico di Francesco Facchinetti: commenti anche su outfit e stile

Non si parla però esclusivamente di musica a Casa Chi in merito al Festival di Sanremo 2024. L’ospite del salotto Giorgia Venturini, conduttrice di X-Style su Canale 5, ha parlato proprio degli outfit mostrati dai cantanti in gara in occasione della prima passerella. “Hanno fatto molto parlare di sé I Ricchi e Poveri in rosso Valentino. Erano bellissimi. In questa kermesse però probabilmente hanno regalato le pellicce sintetiche, le abbiamo viste praticamente a tutti. C’è comunque stravaganza ma anche eleganza. Loredana Bertè non si è prestata come suo solito”.

In sua compagnia c’era anche Giulietta Cavaglià, ex volto di Uomini e Donne, a cui è stato affidato il compito di eleggere il più sexy di questa edizione. La ragazza non ha avuto dubbi: “Mahmood!”, ha affermato. Non mancano però i complimenti anche per Alessandro De Santis dei Santi Francesi e per Ghali.











