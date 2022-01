VINCITORE TALI E QUALI SHOW 2022, CLASSIFICA 3^ PUNTATA/ Imitazioni Zucchero, Arisa..

Chi sarà il vincitore Tali e quali show 2022 della 3a puntata?

Nuovo appuntamento con Tali e Quali Show 2022, lo show del sabato sera di Rai Uno dedicato non più ai vip ma ai NIP. Anche nella terza puntata saranno undici gli artisti non professionisti pronti ad imitare personaggi famosi e ad allietare giuria e pubblico. La domanda è sempre la stessa: chi verrà eletto vincitore? In questo caso non c’è anticipazione che tenga, ma solo tanta attesa per la puntata che prenderà il via a breve. Come sono andate le cose sabato scorso? Ad imporsi nella seconda puntata è stato Daniele Quartapelle, autore di un’interpretazione magistrale nei panni di Renato Zero. Come andranno le cose questa sera? Di certo dando un’occhiata alla scaletta di imitazioni previste ci sarà di che divertirsi ed emozionarsi…

Vincitore Tali e quali show 2022: i cantanti interpretati nella terza puntata

A condurre Tali e Quali Show 2022 sarà come sempre Carlo Conti. Mentre a mostrare le palette con i voti sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e l’inimitabile Cristiano Malgioglio. Ma andiamo a noi: quali saranno i personaggi interpretati durante la puntata di oggi con i quali i concorrenti di giocheranno il titolo di vincitore Tali e Quali Show 2022? Non mancheranno icone nazionali del calibro di Gianni Morandi, Zucchero, Jovanotti, Nino D’Angelo e Gianna Nannini. Spazio però anche a voci femminili affermate come Arisa, e sulla cresta dell’onda come Gaia. Per dare un tocco internazionale allo show spazio poi alle imitazioni di vere e proprie leggende come i Beatles e Freddie Mercury. Chi sarà il vincitore della terza puntata? Chi scriverà il suo nome nel palmares dopo Igor Minerva e Daniele Quartapelle? Ricordiamo che quella odierna è la terzultima puntata prima del torneo finale che decreterà il vincitore della seconda edizione di Tali e Quali.

