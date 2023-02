Vincitore Tali e Quali Show 2023: chi è?/ Bocelli e Leali favoriti, ma Piero Pelù…

Vincitore Tali e Quali Show 2023: chi sono i favoriti

Chi sarà il vincitore di Tali e Quali Show 2023? Il nome dell’imitatore nip migliore sarà svelato questa sera, al termine della finalissima di Tali e Quali Show 2023 in onda in prima serata su Raiuno. Carlo Conti condurrà una serata ricca di musica e divertimento al termine della quale, la versione nip di Tale e Quale Show avrà il suo vincitore assoluto. In base a quanto visto nelle puntate precedenti, i grandi favoriti per la vittoria finale sono Massimo Ronza (Fausto Leali) e Federico Serra (Andrea Bocelli).

Federico Serra, chi è? "Andrea Bocelli" vincitore Tali e Quali Show?/ Goggi incantata

Attenzione, però, Fulvio Cerulli (Piero Pelù) e a Roy Paladini (Michael Jackson). Attenzione, però, anche agli altri finalisti che hanno dimostrato di avere non solo un importante talento canoro, ma anche di saper imitare fisicamente i propri idoli.

Chi sono i finalisti di Tali e Quali show 2023

Chi sono, dunque, i finalisti di Tali e Quali show 2023? Davanti alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goffi, Giorgio Panariello, Ubaldo Pantani e Gabriella Germani, si esibiranno: Martina Cascio che si trasformeràò in Adele, Francesco Pasculli che porterà sul palco di Raiuno l’imitazione di Ligabue mentre Massimo Ronza sarà Fausto Leali.

Massimo Ronza, chi è? Il suo Fausto Leali vincitore Tali e Quali Show?/ Favorito ma..

E ancora Roberto Romanelli nei panni di Ivan Graziani, Federico Serra che si trasformerà in Andrea Bocelli, Roy Paladini che canterà e ballerà come Michael Jackson Moonskin che proverà a trasformarsi in Damiano David dei Maneskin, Fulvio Cerulli che sarà Piero Pelù e Michele Carovano che, infine, porterà in scena l’imitazione di Vasco Rossi.

LEGGI ANCHE:

Tali e Quali Show 2023, finale/ Diretta e vincitore: Ubaldo Pantani e Gabriella...

© RIPRODUZIONE RISERVATA