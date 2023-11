VINCITORE TU SÌ QUE VALES 2023, CHI È/ Montepremi e pronostico: sfida al televoto tra 16 finalisti

Il vincitore di Tu sì que vales 2023 sarà deciso proprio dal pubblico da casa: è previsto il televoto per scegliere tra i 16 talenti che si sfidano in diretta su Canale 5, tra acrobati, comici, cantanti, illusionisti e tanto altro. Una cosa è certa: lo spettacolo è assicurato. Sono previste tre modalità di voto: si può inviare un sms al numero 477.000.4, indicando il nome o il codice assegnato al concorrente prescelto; si può votare dal sito Wittytv o dalla sua app, ma è disponibile anche quella di Mediaset Infinity.

Oltre al premio di 100mila euro in gettoni d’oro, verrà assegnato il premio Freshness offerto da Air Action Vigorsol: 30 mila euro a un concorrente – scelto dalla giuria e dai conduttori – che avrà presentato un’esibizione sorprendente. Discorso diverso per il vincitore della Scuderia di Gerry Scotti, che invece si aggiudicherà un viaggio per due persone. (agg. di Silvana Palazzo)

Tutto è pronto per la finale di Tu sì que vales 2023. Questa sera 18 novembre su Canale 5 Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara conducono l’ultima puntata di questa edizione, che proclamerà il vincitore tra i 16 concorrenti che si sono aggiudicati un posto in finale.

Partiamo subito col svelare che i 16 finalisti di Tu si que vales 2023 sono: L’illusionista Enzo Weyne, gli acrobati Duo Vita, i Messoudi Brothers (Giocolieri e spogliarellisti), gli acrobati Duo Artur & Esmira, gli illusionisti informatici Les French Twins, gli atleti Duo Paradise, il piccolo violinista Samuele Palumbo, gli acrobati Mystery of Gentlemen, il pole dancer Dimitry Politov, e gli ultimi arrivati Duo Just Two Men, anche loro acrobati. E infine: i Ramadhani Brothers (Atleti di mano a mano), i ginnasti Showproject, l’acrobata Enzo Pebre e Amedeo Abbate, ancora acrobata.

Tra questi 16 finalisti, in prevalenza acrobati, si nasconde il vincitore di Tu sì que vales 2023. I pronostici, d’altronde, non mancano. Spulciando sul web, tanti sono i commenti positivi ricevuti dai Messoudi Brothers, i due bravissimi e anche affascinanti fratelli che si spogliano mentre fanno volteggiare senza sosta oggetti di vario genere. Un duo che ha conquistato anche Maria De Filippi, al punto da spendere per loro la sua clessidra.

Ottime possibilità di conquistare la vittoria anche per Les French Twins, col loro numero virtuale, e per il giovanissimo talento Samuele Palumbo. Sul podio potrebbero dunque esserci proprio loro. Ricordiamo che il primo classificato, e dunque vincitore di Tu sì que vales 2023, porterà a casa un montepremi di 100 mila euro in gettoni d’oro.

