Vincitore di X Factor 2024; cosa dicono i pronostici oggi

Chi sarà il vincitore di X Factor 2024? Con l’inizio dei Live di questa nuova edizione, parte anche il toto-scommesse sull’artista che potrebbe aggiudicarsi la vittoria, e nonostante siamo arrivati solo alla seconda puntata, le idee, per molti, sono già chiare su chi ha più chance di trionfare. Se dovessimo affidarci alle quote del momento, a vincere sarebbe Mimì, cantante del team di Manuel Agnelli. Sisal, Lottomatica e Goldbet concordano nel darla come papabile vincitore di X Factor 2024 (quota 3.00).

Subito dopo, con una quota molto simile, c’è Francamente, del team di Jake La Furia. Se Mimì ha incantato con la sua voce calda e intensa, Francamente lo ha fatto col suo timbro particolare e le sue interpretazioni sempre vere e toccanti. Al terzo posto nella classifica del possibile vincitore di X Factor 2024 c’è invece il giovanissimo Lorenzo Salvetti.

Danielle, El Ma e Patagarri i più lontani dalla vittoria di X Factor 2024

Artista del team di Achille Lauro, Lorenzo ha fatto breccia nel cuore del pubblico per la sua genuinità e freschezza, che si sposa però con un’intensità fuori da comune per la sua età (16 anni). Al quarto posto per i pronostici c’è invece una band: Les Votives di Achille Lauro. Il cantante li ha voluti al punto da spendere il suo X Pass, portandoli fino ai Live senza alcun ostacolo. I ragazzi sono effettivamente molto bravi e precisi, ma basterà questo a portarli sulla vetta di X Factor 2024?

Sicuramente non sono vicini alla vetta, almeno per il momento, Lowrah ed El Ma, le due potenti ragazze aspiranti popstar, della squadra di Paola Iezzi e Jake La Furia. Stessa quota di El Ma (16.00) per i Patagarri, mentre molto più lontano dalla vittoria è Danielle, di Manuel Agnelli.

