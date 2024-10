Chi è Francamente: un’artista completa dalle tante sfaccettature a X Factor

Francamente si è guadagnata il posto nella serata Live, la sua voce non è passata inosservata nemmeno alle Audition e chi ne è rimasto rapito è stato Jake che ha chiesto ad Achille Lauro di fare uno scambio. Francamente con la sua chitarra è riuscita a emozionare e ad affrontare qualsiasi suono musicale. Ha conquistato il pubblico con la cover Wicked game di Chris Isaak e poi si è fatta apprezzare con il suo inedito Paracadute. Dopo l’esibizione al Live, dove ha portato Promises di The Cranberries il pubblico si è diviso a metà. C’è chi si è commosso per la sua interpretazione intensa e chi, ricordando la versione originale di Dolores l’ha bocciata. La sua voce strozzata non piace a tutti. Anche se l’interpretazione è intensa, il modo di cantare, ritenuto da qualcuno sforzato in gola, non convince. È solo una questione di gusti musicali?

Chi è Mimì Caruso, X Factor 2024/ La giovane cantante ha in Manuel Agnelli un coach severo: potrebbe vincere?

Jake La Furia ha in mente grandi progetti per Francamente. Sebbene ci siano alcuni scontri di opinione tra i due, la cantautrice è abbastanza matura da correggere i suoi errori e seguire i consigli del giudice. Per la sua seconda esibizione dal vivo a X Factor 2025, Jake ha voluto ripetere il successo dello show precedente e ha assegnato una canzone che valorizzasse ulteriormente l’artista. Alcuni dicono che la sua voce sia simile a quella di Tracy Chapman, ma se si ascolta attentamente, la sua vocalità a volte tocca le corde di Carmen Consoli. Ogni volta riesce a portare sul palco non una semplice cover, ma un pezzo unico distinto dalla sua impronta. È per questo che Jake le ha affidato “Mi fai impazzire” di Blanco.

I Patagarri, X Factor 2024/ Un talento indiscutibile: ma eliminati perchè troppo "strani"?

Com’è andato il primo Live a X Factor 2024 di Francamente : una cantante in grado di rendere proprio ogni pezzo

Dopo l’esecuzione di Promises a X Factor 2024, Paola si è complimentata con Francamente, già si è fatta un’opinione di lei, e nella performance non ha nè aggiunto e nè tolto niente a ciò che già pensava, ovvero che il talento c’è. Lauro ha fatto notare a Paola che Francamente ha portato un pezzo pop fatto bene, lanciando una frecciatina alla collega che ai suoi cantanti sta attribuendo brani pop poco convincenti. L’assegnazione l’ha trovata perfetta, migliore non poteva essere.

Francesca Risi, la compagna di Manuel Agnelli è anche la sua style coach/ "Si lascia fare tutto, ma..."

Anche Manuel ha notato che la cantante era dentro la canzone, l’ha fatta sua senza snaturarla. È stata drammatica, ma non grottesca. Jake La Furia ha mostrato molta soddisfazione. Ad essere onesti, a Francamente piace discutere di tutto e spesso si scontra con il suo coach. Tuttavia, sa come ascoltare per raggiungere un certo livello di professionalità. Se avrà successo, Jake ha in programma grandi cose per lei.

Francamente, cover Promises, di The Cranberries