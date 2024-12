Vincitori Sanremo Giovani 2024, i verdetti per la finale

Alessandro Cattelan ha dato il verdetto a Sanremo Giovani 2024, con Tancredi e Alex Wyse che si sono esibiti per primo nello spazio dedicato a Sanremo Giovani, uno dei due artisti accederà alla finale, giocandosi la possibilità di approdare all’Ariston tra i quattro concorrenti finalisti.

Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli conduttrice? Ipotesi doppio ruolo/ Lei spiazza: "Voglio annunciare Fedez"

A vincere lo scontro è Alex Wyse, che rispetta i pronostici e si aggiudica il posto nella finalissima, dopo l’annuncio di Alessandro Cattelan. La palla passa poi in mano ad altri due protagonisti di Sanremo Giovani 2024, che sono New e I Questo e quello. E a guadagnarsi il posto nella finale di mercoledì prossimo è la cantante lanciata da Amici (Agg. di Vincenzo Pennisi)

Selvaggia Lucarelli e Geppi Cucciari al Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti?/ Nuove indiscrezioni bomba!

Vincitori Sanremo Giovani 2024, otto cantanti si giocano quattro posti al Festival di Sanremo 2025: i pronostici

Il Festival di Sanremo 2025 è sempre più vicino ma al cast di Big che si esibiranno in gara manca un gruppo di 4 cantanti esordienti: i vincitori di Sanremo Giovani 2024. Oggi 18 dicembre, in prima serata su Rai 1, Carlo Conti e Alessandro Cattelan annunceranno i quattro degli otto cantanti arrivati fino alla finale che andranno al Festival di Sanremo 2025. Ma quali sono i concorrenti che hanno più possibilità di aggiudicarsi uno dei quattro posti?

Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre e Vale Lp, ai quali si uniscono Maria Tomba e Etra da Area Sanremo, sono gli otto finalisti di Sanremo Giovani 2024, che si sfideranno questa sera per l’ultima volta. Tutti, tranne Etra, provengono da talent molto famosi e seguiti in Italia, ma c’è chi è al momento più favorito degli altri secondo il popolo del web ed è Alex Wyse.

Tancredi eliminato da Sanremo, reazione e frecciata ai colleghi/ "Sembrava la sagra della porchetta..."

Alex Wyse e Settembre tra i favoriti a Sanremo Giovani 2024: ecco perché

Alex Wyse è, tra i ragazzi finalisti di Sanremo Giovani 2024, il concorrente che ha maggior esperienza rispetto ai suoi rivali. Uscito da Amici, ha avuto un discreto successo fino ad oggi e non è certamente agli esordi nel mondo della musica ad alti livelli. Certo, la sua carriera non è ancora decollata davvero, e Sanremo potrebbe essere il lancio definitivo in questo senso. Tuttavia, le caratteristiche finora elencate sembrerebbero dargli un vantaggio nella finale di Sanremo Giovani.

Tra i più apprezzati del gruppo di finalisti c’è però anche Settembre. Lo scorso anno ha mostrato tutto il suo talento a X Factor e, grazie alla sua voce particolare mista alla freschezza che porta sul palco, questa sera potrebbe aggiudicarsi uno dei quattro posti disponibili dei Vincitori Sanremo Giovani 2024. Altro nome che spicca per personalità e voce è Angelica Bove, riuscirà ad essere anche lei tra i vincitori? Il resto sarà tutto da scoprire.