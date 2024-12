Finalisti Sanremo Giovani 2024: chi sono i finalisti

Chi sono i sei cantanti finalisti di Sanremo Giovani 2024 che il 18 dicembre parteciperanno alla finalissima giocandosi il tutto per tutto per strappare il biglietto per il Festival di Sanremo 2025? Dei dodici semifinalisti, solo sei cantanti approderanno alla finalissima di “Sarà Sanremo” dal Teatro del Casinò di Sanremo per provare a conquistare uno dei posti disponibili tra le Nuove Proposte del Festival 2025 diretto da Carlo Conti. Questa sera, dopo le prime quattro serate durante le quali ci sono state sfide diretta, si sfideranno ben dodici artisti che, con la loro voce e la loro canzone, proveranno a convincere la giuria chiamata a giudicarli.

I protagonisti della serata saranno Angelica Bove, Arianna Rozzo, Alex Wyse, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Questo e Quello, Selmi, Settembre, Tancredi, Vale Lp e Lil Jolie ma tra i dodici artisti chi è favorito per la finalissima?

Finalisti Sanremo Giovani 2024: gli ex allievi di Amici super favoriti

I favoriti per conquistare alcuni dei sei posti disponibili per la finale di Sanremo Giovani 2024 sono gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi. In particolare, i bookamekers puntano molto su Mew che ha lasciato volontariamente la scuola di Amici nella scorsa stagione e che, in questi mesi, ha continuato a lavorare cimentandosi anche in un duetto con Holden. Tra i favoriti, inoltre, spunta anche Alex Wise.

Favorito anche un altro ex allievo di Amici ovvero Tancredi. Tra i favoriti, inoltre, spuntano anche Angelica Bove, Selmi e Settembre considerati tra gli artisti più interessanti tra quelli ancora in gara. Tuttavia, la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo e la giuria potrebbe sorprendere premiando anche artisti che non sono considerati super favoriti. Per scoprire, tuttavia, i nomi dei finalisti di Sanremo Giovani 2024 non ci resta che aspettare la fine della serata.