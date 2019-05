Vincitrice Faccia Tosta Ciao Darwin, chi è?/ Da Antonella Caruso alla Diva del Tubo

Grande attesa per la puntata speciale di Ciao Darwin 2019, in programma oggi, venerdì 31 maggio, in prima serata su canale 5. Dopo dieci puntate di assoluto divertimento, rese uniche dai vari personaggi che, appuntamento dopo appuntamento hanno dato vita a divertenti siparietti, in alcuni casi anche molto trash, questa sera, Paolo Bonolis e Luca Laurenti assegneranno i premi speciali chiamati Darwin di Donatello. Sono tanti i premi in palio e, tra i tanti, c’è anche quello della “Faccia tosta di Ciao Darwin 2019”. Si tratta di un premio che sarà assegnato ad un concorrente che si è distinto per l’intraprendenza e la capacità di difendere la propria categoria senza vergogna.

Vincitrice Faccia Tosta Ciao Darwin: Antonella Caruso porta a casa il premio con il lato B?

Antonella Caruso che ha partecipato a Ciao Darwin 2019 con la squadra degli “Umani” sfidando quella dei “Mutanti”, potrebbe vincere il Darwin di Donatello come la “Faccia tosta di Ciao Darwin 2019” grazie al lato B. La giovane irpina, infatti, non ha avuto problemi nell’alzare il vestito e mostrare il perfetto lato B alle telecamere e al pubblico della trasmissione di canale 5. Vivace, estroversa, schietta e senza peli sulla lingua, Antonella Caruso ha tutte le carte in regola per essere la vincitrice della categoria avendo dalla propria parte anche i favori degli utenti dei social. La scena di cui si è resa protagonista la Caruso, del resto, ha spiazzato anche Paolo Bonolis che, questa sera, potrebbe concedere un bis al proprio pubblico.

La Diva de Tubo si candida Vincitrice Faccia Tosta Ciao Darwin 2019

Tra i candidati per vincere il Darwin di Donatello nella categoria “Faccia tosta” rientra di diritto anche la Diva de Tubo ovvero Alisha Griffanti che domina gli uomini, prendendoli anche a calci nelle parti intime facendosi pagare. La diva del Tubo, dopo aver partecipato a Ciao Darwin, è stata anche ospite di Pomeriggio 5 svelando i segreti del suo lavoro. “Più tratto male gli uomini, più guadagno. Io invio foto dei piedi e gli uomini mi pagano. Attenzione, però, io non mi faccio leccare i piedi perchè a me fa schifo il contatto fisico. Non ho rapporti intimi con nessuno“, ha raccontato Alisha a Barbara D’Urso. Per il lavoro che svolge e per la sua partecipazione a Ciao Darwin che ha lasciato tutti di stucco, la Diva del Tubo potrebbe essere davvero la vincitrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA