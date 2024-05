VIOLA COME IL MARE 2, PUNTATA 3 MAGGIO 2024/ Diretta: grave incidente per la madre di Francesco!

Viola come il mare 2, diretta prima puntata e commento live

La seconda stagione di Viola come il mare ci riporta subito al centro delle nuove dinamiche della protagonista, Viola, e di Francesco (Can Yaman). I due sono rimasti amici ma lui sembra determinato a riconquistarla. La leggerezza viene però subito stroncata dall’incidente d’auto della madre di Francesco: la donna non riesce a frenare e cade da un dirupo. La donna è arrivata a Palermo per confessare al figlio la verità sul padre, ma sembra che siano stati manomessi i freni della sua auto.

Il paradiso delle signore 9 si farà?/ Anticipazioni cast: chi resta e chi dice addio e quando torna in onda

La donna finisce in coma con trauma cranico e fratture multiple. Intanto Francesco indaga su sua madre, scoprendo che l’ultima persona che ha incontrato prima dell’incidente è proprio suo padre. Motivo per il quale il detective ha un colloquio con suo padre, a cui chiede spiegazioni. Lui parla di liti per la vendita, ma nega di avere a che fare con quanto accaduto alla madre. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Finale Il Paradiso delle signore 8, come finisce?/ Colpo di scena: chi salva Matilde dell'arresto

Viola come il mare 2: è già tensione tra Viola e Demir

La data segnata in rosso da milioni di appassionati è finalmente è arrivata: questa sera – 3 maggio 2024 – su Canale 5 andrà in onda Viola come il mare 2. Il secondo capitolo della fiction targata Mediaset con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman riparte da dove l’avevamo lasciata e sicuramente non tradirà le attese. Prima di tuffarci nelle corpose anticipazioni di Viola come il mare 2, ricostruiamo lo scenario conclusivo della precedente stagione ovviamente legato al seguito al via da questa sera.

Stando alle anticipazioni di Viola come il mare 2, proseguirà il rapporto conflittuale tra Viola e Demir – rispettivamente interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman – e non mancheranno chiaramente nuovi ostacoli strettamente legati alla trama. Il gusto per il thriller e il genere giallo saranno un mix costante per tutto l’arco della seconda stagione della fiction; da segnalare, l’arrivo di un nuovo PM che potrebbe sconvolgere gli equilibri già precari.

Màkari 1, repliche Rai 1/ Anticipazioni puntata 28 aprile 2024: un terribile omicidio ‘scuote’ Saverio…

Anticipazioni Viola come il mare 2: la trama dei primi due episodi

Le anticipazioni di Viola come il mare 2 – in onda questa sera, su Canale 5 – raccontano di una Viola amareggiata, risentita per il comportamento di Demir; quest’ultimo, senza alcuna ragione presunta, deciderà di lasciarla sola nel bel mezzo di una cena. Nel frattempo, un tragico lutto metterà in secondo piano quel sentimento: suo padre passerà improvvisamente a miglior vita. Lo scenario diventerà ancora più intricato con l’arrivo della madre di Francesco Demir a Palermo.

La donna sarà intenzionata a rivelare a suo figlio l’identità di suo padre ma, proprio nel momento fatidico, un tragico incidente richiederà l’immediato trasporto in ospedale. Le condizioni saranno fin da subito preoccupanti e, costretta al coma, potrebbe non riprendere più conoscenza. Intanto, i telespettatori faranno la conoscenza di Matteo Ferrara: il nuovo pm che non renderà per nulla facile la vita di Demir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA